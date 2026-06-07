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Хакерство, война, сива икономика: Kак оцелява Северна Корея

Северна Корея има една от най-странните икономики в света

7 юни 2026, 20:15
Хакерство, война, сива икономика: Kак оцелява Северна Корея
Източник: iStock

С еверна Корея е една от най-изолираните държави в света, а санкциите ѝ позволят да изнася единствено… перуки. Как оцеляват икономиката на Пхенян и режимът на Ким Чен Ун, съобщава Deutsche Welle.

Северна Корея има една от най-странните икономики в света. Въпреки че се смята за една от малкото държави с ядрени оръжия, през 2024 брутният вътрешен продукт (БВП) на страната е едва 22,9 млрд.евро. Това е около 70 пъти по-малко, отколкото БВП на Южна Корея, който достига 1,86 трилиона долара.

Северна Корея е държава с планова икономика, която приоритизира вътрешното производство и почти не разчита на търговия заради наложените на страната международни санкции. Вносът и износът са само миниатюрна част от БВП на Пхенян, докато в Южна Корея международната търговия съставлява около 80 на сто от икономиката на страната, показват изчисленията на Световната банка.

Колко е важна ролята на Китай?

Може да се каже, че Китай е в общи линии единственият търговски партньор на Северна Корея. Според американския мозъчен тръст "Национален комитет за Северна Корея" Пхенян разчита на Китай за до 95 на сто от цялата си търговия и 85 на сто от износа си. Почти всичкият внос също идва от Китай. През 2024 официалният внос на Пхенян е само 2,33 млрд. долара.

Доставките от Китай включват нефт и други горива и са от съществено значение за поддържането на функционирането на икономиката, както и за осигуряването на храни, текстил, машини, електроника и превозни средства. Това дава на Пекин огромно икономическо влияние върху севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Скорошен доклад предполага, че президентът на САЩ Доналд Тръмп сега се опитва да използва този лост, за да върне Пхенян на масата за преговори по спорната му програма за ядрени оръжия.

Южнокорейската новинарска агенция "Йонхап" наскоро съобщи, че китайският президент Си Дзинпин се очаква да посети Пхенян през следващите няколко седмици и да изиграе ключова посредническа роля, за да помогне за преодоляване на разногласията между Тръмп и Ким в продължаващия спор. Пекин все още не е потвърдил посещението.

Какво изнася Северна Корея?

Според Корейската агенция за насърчаване на търговията и инвестициите, износът на Северна Корея достига само 360 милиона долара през 2024 г. Тези външни продажби са изключително скромни, като изкуствената коса и перуките са единственият сериозен експортен продукт на страната, формиращ около 40% от износа, основно за Китай, който след това ги реекспортира към останалия свят. Северна Корея се насочи към производството на перуки като жизненоважен източник на чуждестранни приходи, след като санкциите блокираха традиционните ѝ основни износни стоки като въглища и минерали, докато тази стока не e изрично забранена.

Комунистическата страна разполага и с изобилие от евтина и често принудителна работна ръка, което е идеално за силно трудоемък и нискотехнологичен бизнес като производството на перуки. Други стоки като волфрам и различни руди, замразена риба, желязо и стомана и компоненти за часовници съставляват по-малко от 10% от износа на страната. Откакто бяха наложени санкциите, Пхенян е загубил приблизително 2,2 млрд. долара годишно от приходи от износ според мозъчния тръст "Корейски икономически институт в Америка".

Откъде Пхенян печели пари?

Износът на Северна Корея е оскъден, но страната генерира значително повече твърда валута чрез сива икономика. Пхенян изпраща десетки хиляди работници в чужбина, много от тях в Русия и Китай, за да работят в строителството, дърводобива, фабрики и риболовната индустрия. Тази програма е смятана от правозащитни организации и ООН като една от формите на принудителен труд. Държавата след това конфискува по-голямата част от техните заплати, генерирайки около половин милиард долара годишно, съобщава ООН.

Хиляди севернокорейски компютърни специалисти също работят дистанционно за компании, базирани в САЩ, Южна Корея и Европейския съюз, представяйки се за легитимни фрийлансъри и използвайки фалшиви и често откраднати самоличности. В общия случай те получават високи възнаграждения, които впоследствие се пренасочват обратно към режима. През 2024 г. тези парични преводи са донесли 800 млн. долара на държавата по данни на Министерството на финансите на САЩ.

Северна Корея също така управлява една от най-усъвършенстваните и доходоносни хакерски програми в света, което накара един американски мозъчен тръст да определи нейните киберпрестъпници като "най-опасната държавно подкрепяна заплаха за сектора на финансовите услуги". През 2025 г. севернокорейски хакери са откраднали рекордните 2,02 млрд. долара в криптовалута, което представлява над половината от всички глобални кражби на дигитална валута през тази година, изчислява компанията за блокчейн анализи "Чейнаналисис".

Въпреки това най-големият и най-непрозрачен източник на приходи за комунистическата държава е войната в Украйна и дългогодишните тесни връзки на Пхенян с Москва. Северна Корея е доставила на Русия милиони артилерийски снаряди, ракети и балистични ракети, подпомагайки военната машина на Кремъл. Това е донесло на режима на Ким между 7 и 13,8 милиарда долара от 2023 г. насам според южнокорейския Институт за национална стратегия за сигурност. Според разузнавателни източници в Сеул тези приходи се използват за ускоряване на ядрената програма на Северна Корея, както и за осигуряване на допълнителни доставки на петрол и храни от Китай.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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