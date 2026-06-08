Домашен сироп от бъз: 3 лесни рецепти за перфектен вкус

А ко сте сред тези, които все още не са опитвали да приготвят този сироп поради страх, че е твърде сложно, трябва да ви кажем, че цялата история всъщност е доста проста, а резултатът е перфектен. Преди да споделим с вас три рецепти, за да можете да изберете варианта, който ви се струва най-привлекателен, бихме искали да отбележим, че цветовете на бъза се берат в слънчево време. Избирайте само тези, които са напълно разцъфнали и имат жълт, сладък прашец.

Също така бъдете внимателни къде берете цветовете – райони около канали и други замърсени места не са добър вариант. Изберете чист храст, далеч от пътища и замърсяване.

Сега нека започнем с рецептите. Едната от тях е класическата домашна рецепта на баба за сироп от бъз, а другите две имат някои малки допълнения, които правят своята истинска магия.

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Рецепта за сок от бъз и мента

Съставки:

40 цвята от бъз

4-5 шепи пресни листа от мента

3 литра вода

30 грама лимонена киселина

3 килограма захар

Приготвяне:

Измийте добре цветовете на бъза и листата от мента. Сложете захарта във водата и варете, докато се разтвори напълно. Когато сиропът се охлади, добавете лимонената киселина, бъза и ментата. Оставете сместа да престои 24 часа. След едно денонощие прецедете сока през тензух, налейте го в бутилки и е време да му се насладите.

Сок от бъз с коприва

Съставки:

15 цвята от бъз

15 стръка коприва

3 литра вода

40 грама лимонена киселина

2 лимона и 1 грейпфрут (или 1 лимон и 2 грейпфрута, ако искате по-горчив вкус на сиропа, подобен на тоник)

3 килограма захар

Приготвяне:

Накиснете цветовете от бъз и копривата във водата с лимонената киселина, нарязаните на парчета лимони (с кората) и изцедения грейпфрут. Разбъркайте добре и оставете сместа да престои на хладно и тъмно място за 24 часа. На следващия ден прецедете течността, добавете захарта и разбъркайте много добре. Оставете да престои още 24 часа, като разбърквате от време на време, за да се разтвори захарта. След общо 48 часа сиропът е готов за наливане и съхранение в стъклени бутилки. По този начин можете да го съхранявате до една година на хладно и тъмно място.

Сиропът от бъз на баба (Класическа рецепта)

Съставки:

30 цвята от бъз

3 литра вода

40 грама лимонена киселина

3 лимона

3 килограма захар

Приготвяне: