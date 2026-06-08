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Домашен сироп от бъз: 3 лесни рецепти за перфектен вкус

Ако се притеснявате, че приготвянето на сироп от бъз е сложно, време е да разберете, че всъщност е съвсем просто, а резултатът е съвършен. Вижте класическата рецепта на баба и още два невероятни вкуса с мента и коприва, които ще ви очароват

8 юни 2026, 06:33
Домашен сироп от бъз: 3 лесни рецепти за перфектен вкус
Източник: iStock/Getty Images

А ко сте сред тези, които все още не са опитвали да приготвят този сироп поради страх, че е твърде сложно, трябва да ви кажем, че цялата история всъщност е доста проста, а резултатът е перфектен. Преди да споделим с вас три рецепти, за да можете да изберете варианта, който ви се струва най-привлекателен, бихме искали да отбележим, че цветовете на бъза се берат в слънчево време. Избирайте само тези, които са напълно разцъфнали и имат жълт, сладък прашец.

Също така бъдете внимателни къде берете цветовете – райони около канали и други замърсени места не са добър вариант. Изберете чист храст, далеч от пътища и замърсяване.

Сега нека започнем с рецептите. Едната от тях е класическата домашна рецепта на баба за сироп от бъз, а другите две имат някои малки допълнения, които правят своята истинска магия.

Източник: iStock/Getty Images
  • Рецепта за сок от бъз и мента

Съставки:

  • 40 цвята от бъз
  • 4-5 шепи пресни листа от мента
  • 3 литра вода
  • 30 грама лимонена киселина
  • 3 килограма захар

Приготвяне:

  1. Измийте добре цветовете на бъза и листата от мента. Сложете захарта във водата и варете, докато се разтвори напълно. Когато сиропът се охлади, добавете лимонената киселина, бъза и ментата.
  2. Оставете сместа да престои 24 часа. След едно денонощие прецедете сока през тензух, налейте го в бутилки и е време да му се насладите.
  • Сок от бъз с коприва

Съставки:

  • 15 цвята от бъз
  • 15 стръка коприва
  • 3 литра вода
  • 40 грама лимонена киселина
  • 2 лимона и 1 грейпфрут (или 1 лимон и 2 грейпфрута, ако искате по-горчив вкус на сиропа, подобен на тоник)
  • 3 килограма захар

Приготвяне:

  1. Накиснете цветовете от бъз и копривата във водата с лимонената киселина, нарязаните на парчета лимони (с кората) и изцедения грейпфрут. Разбъркайте добре и оставете сместа да престои на хладно и тъмно място за 24 часа.
  2. На следващия ден прецедете течността, добавете захарта и разбъркайте много добре. Оставете да престои още 24 часа, като разбърквате от време на време, за да се разтвори захарта.
  3. След общо 48 часа сиропът е готов за наливане и съхранение в стъклени бутилки. По този начин можете да го съхранявате до една година на хладно и тъмно място.
  • Сиропът от бъз на баба (Класическа рецепта)

Съставки:

  • 30 цвята от бъз
  • 3 литра вода
  • 40 грама лимонена киселина
  • 3 лимона
  • 3 килограма захар

Приготвяне:

  1. Накиснете цветовете на бъза във водата заедно с лимонената киселина и нарязаните с кората лимони. Разбъркайте добре и оставете да престоят на хладно и тъмно място за 24 часа.
  2. На следващия ден прецедете течността, добавете захарта и разбъркайте хубаво. Оставете да престои още 24 часа, като разбърквате от време на време.
  3. След 48 часа сиропът е готов за наливане и съхранение в стъклени бутилки. Така приготвен, можете да го съхранявате до една година на хладно и тъмно място.
Източник: zadovoljna.dnevnik.hr    
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