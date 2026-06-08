България

Ограничения в центъра на София заради поетапното миене на улиците

Въвеждат временни ограничения за движение и паркиране в район „Триадица“ заради почистването.

8 юни 2026, 06:48
Ограничения в центъра на София заради поетапното миене на улиците
Източник: БТА

С толичната община започва поетапно миене по карета на улици, тротоари и прилежащи пространства в централната градска част на София, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Дейностите се извършват по възлагане на Столичния инспекторат и са част от регулярния график за поддържане на по-чиста и приветлива градска среда, ограничаване на запрашаването и подобряване качеството на въздуха в летния сезон.

От днес дейностите започват в район „Триадица“ – център, като първото каре обхваща участъка между бул. „Витоша“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Христо Ботев“, ул. „Парчевич“ и ул. „Солунска“. На 9 юни миенето ще продължи в карето между бул. „Христо Ботев“, бул. „Витоша“, ул. „Алабин“ и ул. „Солунска“.

За да се осигури цялостно и качествено измиване на уличните платна, тротоарите, пътните знаци, алеите и споделените пространства, в периода от 07:30 ч. до 16:30 ч. се забранява движението, престоят и паркирането по улиците, попадащи в съответното каре. За времето на дейностите ще бъдат закрити и отделни участъци от зоните за платено паркиране – „синя“ и „зелена“ зона, както и местата, които са „служебен абонамент“.

Вече върви и разчистване на районите от изоставените коли и незаконните прегради за паркиране

Столичният инспекторат призовава собствениците на автомобили своевременно да ги преместят, за да може дейностите да бъдат извършени в пълен обем и с необходимото качество. Останалите в участъка автомобили ще бъдат принудително премествани на свободни места в съседни улици, като информация за местонахождението им може да бъде получена на телефон 0700 13 233.

Уведомления за предстоящото миене се поставят предварително на жилищните сгради в съответните участъци, а актуален график може да бъде намерен на сайта на Столичния инспекторат в секция „Миене и графици“, уточняват от Столична община. 

От вторник се въвеждат забрани за движение и паркиране

След приключване на дейностите в район „Триадица“ – център, поетапно миене по карета ще се извършва и в районите „Възраждане“, „Оборище“, „Средец“, „Лозенец“, „Красно село“ и останалата част на „Триадица“, като дейностите ще продължат до месец август.

Организацията по изпълнение на дейностите се осъществява съвместно от Столичния инспекторат, фирмите по чистота, Центъра за градска мобилност, „Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи, Общинска полиция и „Софийска вода“ АД.

Припомняме, че Столична община продължава миенето на транспортните подлези при Националния дворец на културата (НДК), Телевизионната кула, пл. „Лъвов мост“ и бул. „Ситняково“. 

Източник: БТА, Николета Василева    
Столична община миене на улици София градска среда Столичен инспекторат почистване паркиране градска чистота Триадица Център за градска мобилност
Последвайте ни

По темата

Слънчево начало на новата седмица, но следобедът крие гръмотевични бури и риск от градушки

Слънчево начало на новата седмица, но следобедът крие гръмотевични бури и риск от градушки

Мощен трус от 8,2 разтърси Филипините, издадоха предупреждение за цунами

Мощен трус от 8,2 разтърси Филипините, издадоха предупреждение за цунами

Представят „Кошница с грижа“ - национална инициатива за по-ниски цени на храните

Представят „Кошница с грижа“ - национална инициатива за по-ниски цени на храните

3 тайни от готвачи, които ще превърнат обикновен омлет в ресторантско ястие

3 тайни от готвачи, които ще превърнат обикновен омлет в ресторантско ястие

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Как се отразяват на батерията на EV многото изминати километри

Как се отразяват на батерията на EV многото изминати километри

carmarket.bg
Магьосници, кукли и украински дронове откраднаха шоуто на форума на Путин
Ексклузивно

Магьосници, кукли и украински дронове откраднаха шоуто на форума на Путин

Преди 10 часа
Напрежението ескалира: ЕС налага нови санкции на Израел, Нетаняху обяви „морален фалит“
Ексклузивно

Напрежението ескалира: ЕС налага нови санкции на Израел, Нетаняху обяви „морален фалит“

Преди 14 часа
Кои са „Калашниците“? Съседи проговориха за обвиняемите след трагедията на „Челопешко шосе“
Ексклузивно

Кои са „Калашниците“? Съседи проговориха за обвиняемите след трагедията на „Челопешко шосе“

Преди 18 часа
Да пътуваш 5000 километра всеки ден за работа: Историята на жената, която шашна интернет
Ексклузивно

Да пътуваш 5000 километра всеки ден за работа: Историята на жената, която шашна интернет

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Димитър Стоянов участва в срещата на министрите на отбраната на ЕС в Никозия

Димитър Стоянов участва в срещата на министрите на отбраната на ЕС в Никозия

България Преди 39 минути

Подкрепата за Украйна, морската сигурност и новата Европейска стратегия за сигурност са сред основните теми.

Парадоксът на съня: Учени разкриха „златната среда“, която ни подмладява и удължава живота

Парадоксът на съня: Учени разкриха „златната среда“, която ни подмладява и удължава живота

Любопитно Преди 53 минути

Много по-важно от времето на часовника е как се чувствате през деня и дали сънят ви е пълноценен

,

Откриха тунелна мрежа под замъка „Бофор” в Ливан

Свят Преди 8 часа

Намерени са и жилищни помещения, включително бани, тоалетни, операционна зала и кухни

,

Куба получи нова пратка хуманитарна помощ от Мексико

Свят Преди 9 часа

Това е шестото изпращане на хуманитарна помощ, което Мексико доставя на комунистическия остров от февруари насам

Исторически триумф в Париж: Зверев пренаписа историята на Германия с първа титла от Шлема

Исторически триумф в Париж: Зверев пренаписа историята на Германия с първа титла от Шлема

Любопитно Преди 9 часа

Германецът пречупи Флавио Коболи в пет сета, за да сложи край на 30-годишното чакане на родината си за трофей от Големия шлем и да заличи спомена за тежката си контузия в Париж

,

Ищар запя на български и изправи на крака публиката в София, Пловдив и Бургас

Любопитно Преди 10 часа

Очаква се финалът на турнето й във Варна на 8-ми юни

,

Удар по Мондиал 2026: Иран обвини САЩ в политическа намеса и сезира ФИФА

Свят Преди 10 часа

Част от треньорския щаб на Ислямската република не беше допуснат до територията на Щатите, Техеран говори за „дискриминация по най-лошия възможен начин“

.

Хакерство, война, сива икономика: Kак оцелява Северна Корея

Свят Преди 11 часа

Северна Корея има една от най-странните икономики в света

,

Техеран изригна: Американските бази и Израел стават легитимни цели за Иран

Свят Преди 11 часа

Председателят на иранския парламент Мохамад Галибаф заяви, че Вашингтон и Тел Авив „разбират само от сила“ след новите удари по Бейрут и наложената американска блокада

,

19-годишен загина при тежка катастрофа в Благоевградско

България Преди 11 часа

Пътнотранспортното произшествие е станало в района на разклона за село Борово

,

Зеленски пристигна в Лондон за разговори със Стармър, Макрон и Мерц

Свят Преди 12 часа

"Европа трябва да е част от преговорите и да бъде силна", каза Зеленски

Крум Зарков: БСП дава три месеца толеранс на новото управление

Крум Зарков: БСП дава три месеца толеранс на новото управление

България Преди 12 часа

Според лидера на социалистите в момента партията е в процес на лечение и на диета

„Малко вероятно е, но бихме могли“: Тръмп за изпращането на сухопътни сили срещу Иран

„Малко вероятно е, но бихме могли“: Тръмп за изпращането на сухопътни сили срещу Иран

Свят Преди 12 часа

Държавният глава увери, че 50 000 американски войници в Близкия изток са в безопасност, но предупреди, че САЩ ще унищожат ядрените запаси на Ислямската република

,

Война на шпиони: Вашингтон обвини Тел Авив в тайни подслушвания, Израел отрича

Свят Преди 12 часа

Американското военно разузнаване повиши оценката за заплаха от Израел до „критично“ ниво в историята заради спорове как да се води войната с Иран, Тел Авив отрича обвиненията

,

Четири американски самолета излетяха от летище „Васил Левски“

България Преди 13 часа

Машините са тръгнали преди обяд и са поели към Западна Европа

,

За първи път от 20 години: Номинираха жена за министър-председател на Южна Корея

Свят Преди 14 часа

Очаква се тя да поведе трансформацията на страната в областта на изкуствения интелект

Всичко от днес

От мрежата

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg
1

Юнска жега и бури през седмицата

sinoptik.bg
1

Награда за БДЗП и египетския лешояд

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 8 юни, понеделник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 8 юни, понеделник

Edna.bg

Колумбия пречупи Йордания в последната си проверка преди Мондиала

Gong.bg

Флорентино Перес безапелационно остава начело на Реал Мадрид

Gong.bg

Заговори и любовни писма: Средновековните тайни, разкрити от изкуствения интелект

Nova.bg

Слънчево начало на седмицата

Nova.bg