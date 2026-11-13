В Кипър ще викат линейка през приложение

В Кипър се тества приложението SOS Emergency Services.

При липса на интернет комуникацията ще може да се осъществява чрез SMS, а услугата ще помага и за по-точното локализиране на пациентите.

От 1 януари 2027 г. ще заработи Национален център за координация на спешната помощ с бюджет от 19,75 млн. евро, като още 3 млн. евро са предвидени за нови линейки и оборудване.

Вече се свързваме с "Пирогов" и по интернет

Жителите на остров Кипър ще могат да викат екипи за спешна медицинска помощ чрез специално мобилно приложение, съобщава електронното издание на в. "Филелефтерос". В момента приложението SOS Emergency Services работи пилотно. Очаква се то да бъде достъпно за гражданите в началото на 2027 г.

Мобилното приложение дава възможност на гражданите да викнат спешни екипи през мобилния си телефон. Повикването се приема директно в координационен център като има възможност за изпращане на съобщения и снимки, които да помогнат на спешните екипи за ориентиране в конкретната ситуация. Чрез приложението гражданите ще могат да проследят къде се намира линейката, която са повикали. В случай че нуждаещите се от помощ нямат достъп до интернет, е предвидена възможност комуникацията да се осъществява чрез изпращане на СМС-и.

По думите на директора на службата за спешна помощ Риана Константину услугата е създадена с цел да улесни комуникацията с гражданите и да помогне за локализиране на пациента, който има нужда от спешна помощ.

От 1 януари 2027 г. в Кипър ще заработи и Национален център за координиране на екипите за спешна помощ. Бюджетът на центъра възлиза на 19,75 милиона евро. Други 3 милиона евро са предвидени за закупуване на нови линейки и оборудване за тях.