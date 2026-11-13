Срив на температурите и бури: НИМХ обяви прогнозата за времето за следващата седмица

О ще през предстоящия уикенд страната ни ще попадне под влиянието на студен атмосферен фронт, който ще свали термометрите с близо 15 градуса надолу. В събота ще задуха студен северозападен вятър, а валежите от дъжд ще обхванат почти цялата страна, като в Централна и Източна България временно ще бъдат интензивни. Дневните температури рязко ще се понижат до стойности между 5 и 10 градуса, а в отделни точки на Южна България - до 15-16 градуса.

За събота, 14 ноември от НИМХ са обявили жълт код за опасно време в областите Бургас и Ямбол. Предупреждението е за значителни валежи.

Според официалната седмична прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), изготвена от дежурния синоптик Красимир Стоев, динамиката в атмосферата ще продължи и в периода 15 - 20 ноември:

В неделя (15 ноември) денят ще започне с мъгли в низините, а при ясно и тихо време сутрешните температури ще паднат до нулата и ще се образува слана. Вятърът ще отслабне и до края на деня ще се ориентира от югоизток, давайки старт на ново затопляне. Ще преобладава облачно време, на отделни места все още със слаби валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 0° и 5°, а максималните – между 7° и 12°.

Източник: НИМХ

В началото на новата седмица ще преобладава облачно, а в равнините и мъгливо време. В понеделник вероятността за валежи е малка, ще има повече разкъсвания на облачността, а дневните температури ще се повишат с 2 до 4 градуса.

Във вторник вятърът ще се ориентира от югозапад, ще се усили и ще донесе нова порция топъл въздух. В Северозападна България обаче ще започнат валежи от дъжд.

В сряда (18 ноември) ще остане ветровито и необичайно топло за втората половина на ноември, като максималните температури на места отново могат да достигнат около 20 градуса. След временно спиране на валежите, по-късно през деня те отново ще се активизират, а в Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад.

В четвъртък (19 ноември) предстои нов рязък обрат – през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът ще се обърне от северозапад, ще се усили и с него ще нахлуе по-студен въздух. На много места в страната ще вали дъжд, като в отделни райони валежите ще бъдат значителни и придружени с гръмотевици.

В петък (20 ноември) вятърът ще отслабне и отново ще се ориентира от юг-югозапад. На места в Западна България ще превали дъжд, а дневните температури слабо ще се повишат.