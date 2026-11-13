Строеж се срина в Кения и погреба хора под руините

Шестима души загинаха при срутване на строяща се сграда в района на Млолонго край кенийската столица Найроби.

Това е вторият подобен инцидент в Найроби през последните седмици.

Сред основните причини за честите срутвания в Кения са некачественото строителство, неподходящите материали, слабият контрол и грешките в проектирането.

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Шестима души загинаха днес при срутване на строяща се сграда близо до кенийската столица Найроби, съобщи местната телевизия "Ситизън", цитирана от Ройтерс.

Инцидентът е станал около 9:52 ч. (8:52 ч. българско време) в района на Млолонго, близо до железопътна гара на линията Найроби-Момбаса.

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Кенийският Червен кръст съобщи в социалната мрежа Екс, че най-малко трима души са били извадени изпод руините и откарани в болница.

Това е вторият подобен инцидент в Найроби през последните седмици, припомня Ройтерс. На 23 октомври осем души загинаха при рухването на 12-етажна сграда.

Подобни срутвания са често явление в Кения, отбелязва Ройтерс. Според държавния Кенийски институт за изследване и анализ на публичните политики сред основните причини са некачественото строителство, използването на материали, които не отговарят на стандартите, недостатъчният контрол и грешки при проектирането на сградите.