България

Откриха 16-годишно момиче, обявено за международно издирване от Германия

Освен 16-годишното момиче, полицията е установила и 46-годишен мъж, издирван за установяване на местонахождението му

13 ноември 2026, 12:14
Откриха 16-годишно момиче, обявено за международно издирване от Германия
Източник: iStock
  • Полицията в Стражица откри 16-годишно момиче, обявено за международно издирване по инициатива на Германия.
  • Уведомени са компетентните служби и „Закрила на детето“.
  • Установен е и 46-годишен мъж от Свищов, издирван за установяване на местонахождението му.

Заловиха издирвания от Германия мъж във Великотърновско

Полицията в Стражица е установила 16- годишно момиче, обявено за международно издирване, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

При извършена полицейска проверка в село Царски извор полицейски служители установяват 16-годишно момиче, обявено за международно издирване по инициатива на Германия. Уведомени са бюрото за обмен на допълнителна информация и мерки, свързани с Шенгенската информационна система (СИРЕНЕ), както и отдел „Закрила на детето“.

Същият ден в Стражица е проверен 46-годишен осъждан жител от Свищов, при проверката се оказва, че мъжът е обявен за общодържавно издирване с мярка  „Установяване на местонахождение“. Мъжът е напуснал дома си и се издирва по молба на свой роднина.

Преди година великотърновски полицаи задържаха българка и немски гражданин, обявени за издирване.

Източник: БТА    
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