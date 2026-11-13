ЕС ще участва в мирните преговори между Русия и Украйна, обяви Зеленски

Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС трябва да участва в мирните преговори между Русия и Украйна.

Украинският президент съобщи за участието на ЕС след среща с Джаред Къшнър и Стив Уиткоф в Дъблин.

Естонският премиер Кристен Михал посочи Антонио Коща и Кая Калас като възможни представители на ЕС в преговорите.

Фон дер Лайен: Украйна може да разчита на ЕС

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че Европа ще защитава интересите си и ще подкрепя Украйна в преговорите за прекратяване на войната на Русия след като беше обявено, че ЕС ще участва в бъдещите преговори между Русия и Украйна, предаде Франс прес.

След срещата си с американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф в Дъблин, украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че ЕС ще участва в следващия кръг от мирните преговори.

Коща: ЕС е готов за преговори с Русия за мир в Украйна

„Мисля, че е напълно естествено Европа да участва в мирните преговори, за да защитава интересите ни, но и за да подкрепя Украйна“, каза фон дер Лайен на срещата на върха на ЕС в ирландската столица.

Естонският премиер Кристен Михал посочи, че представителите на ЕС в мирните преговори между Русия и Украйна биха могли да бъдат председателят на Европейския съвет Антонио Коща и върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и политиката на сигурност Кая Калас.

„Ако казваме, че Европа трябва да бъде представена, тогава е ясно също, че разполагаме с хора, които носят институционална отговорност пред гражданите на Европа и пред нашите държави. Това са Антонио Коща, представител на Комисията, например, както и върховният представител Кая Калас. Така че имаме хора, които могат да поемат тази роля“, заяви Михал пред репортери в Дъблин преди срещата на върха.