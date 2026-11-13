Правителството оттегля спорните промени в Закона за личната помощ?

У правляващите ще оттеглят предложените спорни промени в Закона за личната помощ. Това съобщиха майки, участващи в срещата с вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев и социалния министър Наталия Ефремова.

Промените предвиждаха нов начин на заплащане и замяна на трудовите договори със специални договори. Близките на хора с увреждания и личните асистенти се опасяват от намаляване на възнагражденията и загуба на трудови права. Заговори се и за протест, предава NOVA .

Промените в личната помощ предизвикаха остри реакции: Какво се променя за асистентите

„Всичко се отменя”, каза Недка Кичукова от сдружение „Аутизъм днес - Панагюрище”, след като излезе от срещата в Министерството на финансите.

„Ние настояваме нашите договори да бъдат по Кодекса на труда и да запазим правата си, а също така и да са обвързани с минималната работна заплата. Имаме консенсус с г-н Гълъб Донев, който заяви, че ще изтегли съответните предложения. Законът ще бъде минат на обществено обсъждане. Съгласни сме, че има много злоупотреби и искаме контрол. Призовавам всички майки на деца с увреждания да се включат в общественото обсъждане”, каза Десислава Стефанова