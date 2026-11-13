МААЕ призова Иран да допусне отново ядрените инспектори до съоръженията си

МААЕ призова Иран да предприеме постепенни стъпки за възстановяване на достъпа на международните инспектори до ядрените си съоръжения.

Агенцията няма достъп до обектите от юни 2025 г. и изразява нарастващи опасения за подземното съоръжение за обогатяване на уран в Исфахан.

МААЕ заявява, че не знае точното състояние на обекта и дали в него се съхранява ядрен материал.

МААЕ поиска незабавен достъп до ядрените съоръжения на Иран

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) призова днес Иран да предприеме "постепенно стъпки", които да позволят на нейните инспектори отново да получат достъп до ключовите ядрени съоръжения на страната, и подчерта, че това е от "съществено значение", предадоха Франс прес и Ройтерс, позовавайки се на поверителен доклад на агенцията.

"Генералният директор (на МААЕ Рафаел Гроси) призова Иран да предприеме технически и постепенни мерки, с които да създаде условията, необходими за позволяване на връщането на инспекторите на агенцията в Иран", се посочва в документа.

Иран постави твърдо условие за достъп до ядрените си обекти

МААЕ съобщи, че няма достъп до ядрените съоръжения на Ислямската република от юни 2025 г.

Ядреният регулатор на ООН посочва в доклада, че е има "нарастващи опасения" за подземното съоръжение за обогатяване на уран в Исфахан, за което Техеран обяви миналата година, че няма да позволи да бъде инспектиран.

"Агенцията не знае точното положение на (обекта), неговия статус за целите на гаранциите или дали съдържа ядрен материал", заяви Международната агенция за атомна енергия в тримесечния си доклад до държавите членки, визирайки завода за обогатяване на гориво в Исфахан.