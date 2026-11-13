Взрив на автомобил в Москва - бивш украински говорител е приет в болница

С ледственият комитет на Руската федерация, който разследва тежки престъпления, съобщи днес, че е започнал разследване на експлозия на автомобил в Москва, за който руски медии съобщиха, че принадлежи на бивш говорител на украински премиер, предаде Ройтерс.

Според руските медии автомобилът е собственост на Сергей Заворотни - бивш говорител на някогашния украински премиер Микола Азаров. Заворотни е напуснал Украйна по време на антиправителствените протести през 2014 г. и оттогава живее в Русия.

Взриви се автомобил, смятан за част от конвоя на Владимир Путин в Москва (ВИДЕО)

Руският вестник „Комерсант“ съобщи, че Заворотни е бил приет в болница.

Руски военен загина при взрив на кола в движение в Санкт Петербург

Това е поредният от поредица предполагаеми убийства и опити за убийства на руска територия, отбелязва Ройтерс.

Вчера висш руски военен беше убит, след като автомобилът, който управлявал, беше взривен в Санкт Петербург.