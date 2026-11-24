М елания Тръмп даде начало на празничния сезон с посрещането на коледната елха на Белия дом, събитие в знак на благодарност към военните и призив за мир, пише New York Post.

„Децата на Америка трябва да наследят мир“, заяви тя по време на инициатива на Червения кръст за подготвяне на празнични колети за военнослужещите.

Облечена в празнично червено-бяло карирано палто на марката „Габриела Хърст“, първата дама се присъедини към съпруги на военни, за да опакова кутии с лакомства. Втората дама Уша Ванс, Кейти Милър, съпруга на началника на кабинета Стивън Милър, и Дженифър Хегсет, съпруга на министъра на отбраната Пийт Хегсет, също подадоха ръка.

Festive Melania Trump kicks off holiday season with White House Christmas tree and a call for peace https://t.co/526rnbVDSS https://t.co/i4XQddtmbE — New York Post (@nypost) November 23, 2026

Тръмп и Ванс обиколиха хангара в съвместната военновъздушна база „Андрюс“, където се проведе събитието, разговаряйки с доброволците и спирайки на различните пунктове, за да помогнат с опаковането.

В един момент двете почти се сблъскаха, но се засмяха, заобиколиха се и продължиха да общуват с доброволците.

Колетите съдържаха лакомства - солени гевречета, десерти от пукан ориз и бонбони. За доставката на всяка кутия са необходими 34 пощенски марки.

Двете дами завършиха събитието, като подписаха празнични картички за военнослужещите.

„Благодаря ви за службата. Пазете се. Весел Ден на благодарността“, написа първата дама в своите картички.

„Много ви благодаря, че се грижите за всички нас! Изключително сме ви признателни“, гласеше посланието на Уша Ванс.

Празничният сезон в Белия дом официално започна. Коледни венци украсиха прозорците на президентската резиденция, а персоналът постави светлини и гирлянди в офисите си.

Тръмп избра темата „Американски разцвет“ за коледната украса в Белия дом. Тя ще бъде представена официално след Деня на благодарността.

Източник: Getty

В понеделник първата дама посрещна и 5,5-метрова едноцветна ела от разсадника „Сайлънт Найт Евъргрийнс“ в Ендевър, Уисконсин, която ще има честта да бъде официалната коледна елха на Белия дом.

Карета, теглена от коне, докара дървото по алеята пред сградата. Първата дама го обиколи, за да го огледа, преди да благодари на семейство Чапман, чиято ферма е предоставила елхата. Тя изрази благодарност и към Чък Дженсън, ветеран с 10-годишна служба в американската армия и шофьор във „Федекс Фрейт“, който е транспортирал дървото до Вашингтон.

Семейство Тръмп планира да прекара Деня на благодарността в имението „Мар-а-Лаго“, както прави всяка година. Преди това обаче, във вторник, президентът Тръмп ще помилва две пуйки за празника на специална церемония в Белия дом.

Въпреки натоварения график първата дама беше в празнично настроение.

„Елхата е прекрасна“, каза тя пред репортерите. „Благодарна съм за семейството и здравето и пожелавам на всички весела Коледа.“, добави тя.

Първата дама изпраща натоварена есен. Тя договори временно прекратяване на огъня в Украйна, за да помогне за евакуацията на разкъсвания от войната град Олешки, а наскоро присъства и на премиерата на своята документална поредица за „Амазон“.

Пред телевизия „Фокс Нюз“ тя сподели, че си пожелава „световен мир“ за Коледа. По-конкретно, тя изрази надежда преди празника да бъде подписано прекратяване на огъня между Русия и Украйна.