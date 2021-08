Звезда от "Женени с деца" проговори открито за заболяването си

К ристина Апългейт, звездата от култовия сериал "Женени с деца", обяви, че е диагностицирана с множествена склероза.

Актрисата съобщи неприятната вест на своите фенове със свой пост в социалната мрежа Twitter.

"Здравейте, приятели. Преди няколко месеца ми беше поставена диагноза множествена склероза", написа 49-годишната актриса.

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it.