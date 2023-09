Звезда от Хари Потър стана майка за първи път

Б ританската актриса Бони Райт, която изигра Джини Уизли в сагата за Хари Потър, се включи в Instagram с новината, че е станала майка за първи път.

32-годишната актриса публикува снимка на новородения си син и сподели с феновете, че е родила вкъщи.

„Кажете здравей на Елио Оушън Райт Лококо, който се роди у дома на 19 септември. Всички сме здрави и щастливи“, написа Бони Райт.

Звездата от Хари Потър благодари на лекарите и съпруга си Андрю Лококо.

„Андрю и аз много обичаме нашето слънце! Много благодаря на лекарите, които ни държаха за ръце през целия процес. Раждането е най-смелото ми преживяване досега! Благодаря ти, Адрю, че беше моята скала по време на раждане. Елио има най-любящия баща!“ – сподели актрисата.

