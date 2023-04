Актьорът Даниъл Радклиф потвърди, че е станал баща

А ктьорът Даниъл Радклиф и дългогодишната му партьнорка Ерин Дарк са станали родители за първи път съобщи Би Би Си.

Новината беше потвърдена от пресаташето на актьора, след като в. "Дейли мейл" публикува снимка как той и Дарк бутат количка в Ню Йорк. Полът на бебето не беше разкрит, нито кога се е родило.

Actor Daniel Radcliffe and his long-term partner, the actress and writer Erin Darke, have welcomed their first child together, Radcliffe's publicist confirmed to CBS News. https://t.co/8XEmsoYBgD