Ема Уотсън шокира феновете си с "левитираща" рокля (СНИМКИ)

З вездата от "Хари Потър" сподели няколко снимки от кампанията за новата марка джин на нея и брат ѝ Алекс Уотсън, „Renais“, в Instagram в понеделник - но феновете не можаха да подминат авангардния ѝ ансамбъл на една конкретна снимка.

Fans ‘confused’ by Emma Watson’s ‘gravity-defying’ dress: ‘What in the wingardium leviosa’ https://t.co/6mIux44PDh pic.twitter.com/LERVXb4h1X