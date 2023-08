Звездата от "Хари Потър" Джейми Уилет е неузнаваем след затвора

Д жейми Уейлет чувстваше, че светът е в краката му, когато получи ролята на помощника на Драко Малфой - Винсънт Краб във филмите за Хари Потър.

Той участва във всички първи шест филма и се сближава с целия актьорски състав, тъй като е признат от феновете си по целия свят. Очакваха се още роли, но един ден нещата напълно се промениха.

През 2009 г. той губи ролята си в култовия франчайз, след като е хванат да отглежда канабисови растения в дома си. Осъден е на 120 часа общественополезен труд и това бележи началото на края на екранния му живот. По-лошото тепърва предстоеше.

През 2012 г. той е осъден на две години затвор, след като е заснет да държи бензинова бомба и е признат за виновен за нарушаване на обществения ред, въпреки че е освободен от отговорност за намерението да унищожи или повреди имущество.

Днес той изглежда съвсем различно и животът му е поел в съвсем нова посока. От 2001 г. до 2009 г. той беше познато лице, но две десетилетия след като магическият свят на Хари Потър омагьоса публиката по целия свят, животът му пое по неочакван път. Стана ясно, че Джейми се бори с прищевките на славата и според съобщенията е посегнал към канабиса като средство за бягство. Въпреки ранния си успех в света на магьосниците, животът на актьора сякаш излезе извън контрол.

В последно време обаче Джейми е предприел стъпки към възстановяване на живота си. Той беше забелязан да предлага лични видеопослания за фенове и близки на популярния уебсайт за знаменитости Cameo.

На страницата си актьорът казва: "Какво става, хора, това е вашето момче Джейми Уейлет". Във видеото се вижда, че актьорът има татуировка на лицето си, която показва низ от различни по големина звезди над веждата му.

I've been having great fun at Cameo this passed year. Received some great responses, though one of my most favorites gotta be from Jamie Waylett. Seems like such an incredibly great and kind guy. He played Vincent Crabbe in Harry Potter. pic.twitter.com/ro1zZO5RnF