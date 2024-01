"Зоната на Златокоска": Откриха 85 планети, на които може да има живот

А строномите са открили 85 възможни планети, които се намират извън нашата Слънчева система, с температури, които биха могли да са достатъчно благоприятни за живот.

Тези кандидати са с размери, близки до тези на Юпитер, Сатурн и Нептун, и са открити с помощта на данни от спътника на НАСА за изследване на преходни екзопланети (TESS).

TESS позволява на учените да наблюдават спадове в яркостта на звездите, известни като транзити, причинени от преминаващи пред тях обекти.

Обикновено, за да се открие екзопланета по този начин, трябва да се наблюдават поне три транзита, за да се определи, колко време отнема обикалянето на звездата.

В новото изследване обаче изследователите са разгледали системи, които преминават само два пъти, което води до планети с по-дълъг период на обикаляне, което позволява откриването на екзопланети с по-ниски температури.

