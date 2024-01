Кои животни ще заживеят първи на Луната и Марс

Н АСА има планове за постоянен лунен аванпост до края на десетилетието, като последва изследването на Марс от хора. Но докато създаваме базови лагери извън Земята, човешките заселници в Космоса ще трябва да създадат екосистема, която включва животни.

В края на краищата, животните могат да помогнат за изпълнението на жизненоважни процеси: като насекомите, които опрашват, скариди и риби, които могат да се отглеждат в малки пространства и да се използват като източници на храна, или бавноходки, наричани още “водни мечки”, които могат да ни научат как да издържаме на радиация.

И така, кои животни трябва да колонизират Луната, Марс и отвъд тях с астронавтите?

Все още има малък консенсус по въпроса.

„Сложните екосистеми отвъд Земята са все още далеч в бъдещето и са по-скоро в сферата на научната фантастика, отколкото в активните научни изследвания“, казва Дейвид Катлинг, астробиолог от Университета на Вашингтон в Сиатъл, пред Live Science.

НАСА отложи с поне година мисиите до Луната

Дори и без много изследвания е ясно, че централната сила на Вселената може да бъде голяма пречка, твърдят експерти.

„Ключовият въпрос е намалената гравитация“, каза Кристофър Маккей, планетарен учен от изследователския център на “Еймс” на НАСА, пред Live Science. Гравитацията на Марс е около една трета от земната, а гравитацията на Луната е една шеста от земната. Могат да бъдат изградени местообитания, за да се приспособят към температурите, наляганията и атмосферните състави, с които земляните са свикнали, но няма начин да се промени гравитацията, посочва Маккей.

Най-добрият сценарий е животните да се развиват на Марс и Луната точно както на Земята, но все още няма данни за това, казва ученият. Променената гравитация може да повлияе на развитието на мускулите и костите, което може да се отрази на животните на Марс и те да не могат да стоят или да ходят правилно. При тези условия малките животни, може би мишките и водните обитатели вероятно биха били най-добрият избор, заяви той.

Катлинг даде подобен отговор. Предвид предизвикателствата на Космоса, „мисля, че по-простите животни, като насекоми или ракообразни, вероятно ще бъдат по-здрави“, обясни експертът.

Which animals will be the first to live on the #moon and #Mars? By Donavyn Coffey in @LiveScience https://t.co/u15yff3PzK #Lunapolitics #USA