След обвиненията в агресия към родилка: Медицински надзор не откри нарушения в "Майчин дом"

Проверяващите са изискали цялата медицинска документация за Антония Андонова и са разпитали дежурните по време на раждането акушерки, АГ-специалисти, анестезиоложка, както и самата д-р Шикова

21 август 2025, 07:53
М едицинският надзор не откри нарушения по случая на родилката Антония Андонова, която преди месец се оплака от физическа и вербална агресия по време на раждането на сина си в столичната болница "Майчин дом".

Това съобщава БНР, позовавайки се на протокола от проверката, с който разполага.

След скандала в „Майчин дом“: Говори анестезиологът

Проверяващите са изискали цялата медицинска документация за Антония Андонова и са разпитали дежурните по време на раждането акушерки, АГ-специалисти, анестезиоложка, както и самата д-р Шикова.

Според обясненията на лекарката, записани в протокола от проверката, при пълното разкритие на плода родилката започнала да крещи и да рита, а д-р Шикова хванала единия ѝ крак и помолила да спре да вика, защото не се чували тоновете на бебето. 

Обвинената в насилие лекарка от "Майчин дом": Заплашват мен и детето ми

Тъй като плодът стоял високо, от родилния екип обяснили на жената, че трябва да изпълнява препоръки и да бъде упорита, но тя не ги изпълнявала правилно и докрай, свидетелства лекар-специализант.

Една от акушерките обяснява, че при първоначалния преглед на родилката комуникацията с нея била трудна и не съдействала на лекарите. 

Д-р Ирена Шикова от "Майчин дом" отрече да е раздавала шамари

Никой от персонала не е упражнявал физическа и вербална агресия спрямо родилката,

спазени са правилата за етично поведение от страна на д-р Шикова, посочва друг лекар.

На болницата не са направени задължителни предписания.

Източник: БНР    
майчин дом проверка родилка медицински надзор
