След обвиненията в агресия към родилка: Медицински надзор не откри нарушения в "Майчин дом"

М едицинският надзор не откри нарушения по случая на родилката Антония Андонова, която преди месец се оплака от физическа и вербална агресия по време на раждането на сина си в столичната болница "Майчин дом".
Това съобщава БНР, позовавайки се на протокола от проверката, с който разполага.
След скандала в „Майчин дом“: Говори анестезиологът
Проверяващите са изискали цялата медицинска документация за Антония Андонова и са разпитали дежурните по време на раждането акушерки, АГ-специалисти, анестезиоложка, както и самата д-р Шикова.
Според обясненията на лекарката, записани в протокола от проверката, при пълното разкритие на плода родилката започнала да крещи и да рита, а д-р Шикова хванала единия ѝ крак и помолила да спре да вика, защото не се чували тоновете на бебето.
Обвинената в насилие лекарка от "Майчин дом": Заплашват мен и детето ми
Тъй като плодът стоял високо, от родилния екип обяснили на жената, че трябва да изпълнява препоръки и да бъде упорита, но тя не ги изпълнявала правилно и докрай, свидетелства лекар-специализант.
Една от акушерките обяснява, че при първоначалния преглед на родилката комуникацията с нея била трудна и не съдействала на лекарите.
Д-р Ирена Шикова от "Майчин дом" отрече да е раздавала шамари
Никой от персонала не е упражнявал физическа и вербална агресия спрямо родилката,
спазени са правилата за етично поведение от страна на д-р Шикова, посочва друг лекар.
На болницата не са направени задължителни предписания.