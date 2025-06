„Знам много опасни тайни за семейство Кенеди. Ще шокирам света“: Убита ли е Мерилин, за да замълчи?

Н а 5 август 1962 г. светът губи една от най-емблематичните фигури на 20-ти век — Мерилин Монро. Официалната версия е самоубийство, но обстоятелствата около последните ѝ дни рисуват мрачна и многопластова картина, в която се преплитат политически интриги, заплахи и мистериозни обаждания.

Историята, която ще прочетете, съчетава спомени на очевидци, доказателства от тайни записи и въпроси, които и до днес нямат категоричен отговор.

Дали е била убита, за да бъде накарана да замълчи?

'I know a lot of dangerous secrets about the Kennedys. I will shock the world': Marilyn Monroe's ominous words before she was found naked and dead in bed... so was she murdered to silence her? https://t.co/LX2rza5amc