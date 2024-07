Предполагаемите афери на Мерилин Монро с Джон Кенеди и брат му Робърт

С ветът губи една светла легенда на големия екран, когато Мерилин Монро умира на 36 години на 5 август 1962 г. от свръхдоза медикаменти.

Около преждевременната ѝ кончина витаят подозрения. Някои дори смятат, че предполагаемите ѝ връзки с президента Джон Ф. Кенеди, който е убит на 22 ноември 1963 г., малко повече от година след смъртта на Монро, и с неговия брат, генералния прокурор Робърт Ф. Кенеди, може да са изиграли роля.

Explosive Revelations in Maureen Callahan's Book Unveil Marilyn Monroe's Affairs with the Kennedys and Her Mysterious Death in Los Angeles https://t.co/Vp1OSEzCT1 pic.twitter.com/vBMQNEA2Eu — TDPel Media News (@TDPelNews) June 16, 2024

Преди да умре, личният живот на Монро е в хаос: Тя се омъжва и развежда три пъти и мнозина смятат, че е имала или все още има афери и с двамата братя Кенеди. Съобщава се, че е заплашила да организира пресконференция, на която да разкрие връзките си с тях.

Слуховете за предполагаемата афера на Монро с Джон Кенеди отчасти бяха подтикнати от знойното ѝ изпълнение на "Happy Birthday" за главнокомандващия на празненството по случай 45-ия му рожден ден в "Медисън Скуеър Гардън" на 19 май 1962 г., само няколко месеца преди смъртта на холивудската икона.

Съобщава се, че рядка снимка, направена след изпълнението по време на парти в дома на филмовия продуцент Артър Крим, е единствената известна снимка на Кенеди с Монро. Фотографът на Белия дом Сесил Стоутън, който прави снимката, я пази в тайна десетилетия наред, преди да я публикува през 2010 г.

President John F. Kennedy refuses to get a good look at Marilyn Monroe’s bare chest out of respect for his wife.



Attorney General Robert F. Kennedy grins as he observes the busty blonde from the side. pic.twitter.com/NaK79rv9Eb — Robert F. Kennedy🇺🇸🌐 (@sexyRFK) April 2, 2022

"Това, което се е случило с Мерилин Монро, е една от най-големите мистерии на XX век", казва биографът ѝ Джеймс Спада през 2012 г., преди 50-годишнината от смъртта на Монро.

Въпреки че Спада не вярва, че има доказателства, че Кенеди са отговорни за смъртта на Монро, той казва: "Съвсем ясно е, че Мерилин е имала сексуални отношения и с Боби, и с Джон."

Breaking: Marilyn Monroe had sex with Bobby Kennedy 30 minutes before she sang ‘Happy Birthday’ to his brother JFK https://t.co/p2YaFJRiWE #birthday #Bobby #brother pic.twitter.com/9BQumQPNxp — WhatsNew2Day (@whatsn2day) June 16, 2024

Според Спада актьорът Питър Лоуфорд е запознал Монро с Джон Кенеди през 1954 г. Когато обаче Кенеди се уморил от нея, той я прехвърлил на брат си. Според Спада това се е случило през пролетта на 1962 г. Свидетели твърдят, че в нощта на смъртта ѝ са чули тревожен запис от подслушвания дом на Монро, на който се чуват гласовете на Лоуфорд, разгневения Боби и крещящата Монро.

По време на интервю за BBC през 1983 г., което биографът на Монро Антъни Съмърс провежда с бившата икономка на актрисата, Юнис Мъри, той казва, че е имало "момент, в който тя е сложила глава в ръцете си и е казала думи от рода на: "О, защо трябва да продължавам да прикривам това?" Аз казах: "Какво прикривате, госпожо Мъри? Тя каза: "Ами, разбира се, Боби Кенеди беше там на 4 август и разбира се, тя имаше афера с Боби Кенеди".

Създаден е така нареченият отряд за разследване на самоубийствата, който разследва смъртта на Монро. Според Доналд Улф, автор на книгата "Последните дни на Мерилин Монро", този екип никога не е разпитвал Мъри, публициста Пат Нюкомб, Лоуфорд или някой от Кенеди. Биографът Съмърс казва, че "както съдебномедицинската експертиза, така и полицейското разследване са били безнадеждно погрешни".

Допълнително подхранване на теорията, че Кенеди са замесени в смъртта на Монро, е фактът, че няколко от хората, близки до разследването, по-късно получават нови високопоставени длъжности.

Спада казва, че "е трябвало да има" прикриване на престъпление, свързано с Кенеди, макар и не непременно на убийство.

"Кенеди не можеше да рискува това да излезе наяве, защото можеше да свали президента. Но прикриването, което е имало за цел да попречи на никого да разбере, че Мерилин е имала близки отношения със семейство Кенеди, е било погрешно изтълкувано като прикриване на това, че те са я убили", каза Спада.

Marilyn Monroe had sex with Bobby Kennedy 30 minutes before she sang 'Happy Birthday' to his brother JFK https://t.co/1KfNhHcCgl pic.twitter.com/9blqSTsHj1 — Daily Mail Online (@MailOnline) June 16, 2024

През 2021 г. обаче Тони Оппедисано - приятел на Франк Синатра и негов бивш роуд мениджър, казва: "Тя не искаше да развали брака на президента, така че не би позволила да се стигне толкова далеч, дори и да е изпитвала толкова силни чувства."

В книгата си "Тъмната страна на Камелот" от 1997 г. журналистът Сиймор Хърш пише за слуховете за афера между Монро и JFK, като казва, че "нестабилността на филмовата звезда е представлявала постоянна заплаха" за президента, преди тя мистериозно да прекали с дозата.

Джери Блейн, бивш агент на Сикрет сървис в екипа на Кенеди, заяви, че е бил с JFK по време на двете известни срещи на президента с Монро - едната в дома на Лоуфорд в Санта Моника през 1961 г., а другата - на партито в Ню Йорк след изпълнението на "Честит рожден ден".

"Вероятно той ѝ е благодарил за това, че е пяла. Но те не са били сами", казва Блейн, който добавя, че "никога не е виждал доказателства за афера ... но не знам какво се е случило при затворени врати."

Според д-р Рок Позитано, който заедно с брат си Джон Позитано е автор на биографичната книга "Вечеря с ДиМаджо" от 2017 г., вторият съпруг на Монро, великият бейзболист Джо ДиМаджо, обвинява Кенеди за смъртта ѝ.

"Цялата група Кенеди бяха убийци на дами и винаги им се е разминавало", казва ДиМаджо на Позитано според книгата, "Ще им се разминава и след сто години".

Бейзболната звезда добавя: "Винаги съм знаел кой я е убил, но не исках да започвам революция в тази страна. Тя ми каза, че някой ще я убие, но аз си мълчах".

Позитано разяснява изявленията на ДиМаджо в ексклузивно интервю за PEOPLE през май 2017 г.

"Разбирането беше, че участието ѝ в ... клана Кенеди я постави в положение, в което може би не беше добре за психическото ѝ здраве или за емоционалното ѝ здраве", каза Позитано. "Той не смяташе, че те са добри хора за нея."

Документалният филм на Netflix от 2022 г. The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes включва неизлъчвани досега записи на интервюта с близки на звездата, които поставят под съмнение голяма част от това, което ни е разказвано за нощта, в която тя умира. Интервютата са записани от разследващия журналист Антъни Съмърс, автор на бестселъра "Богинята: Тайният живот на Мерилин Монро“.

Според документалния филм на 4 август 1962 г. Робърт и семейството му са в Северна Калифорния в дома на семеен приятел, адвоката Джон Бейтс. Няколко източника във филма твърдят, че Робърт Кенеди е посетил Монро в дома ѝ в Лос Анджелис в часовете преди смъртта ѝ, за да сложи край на аферата им. Посещението е довело до остър спор, както съобщават няколко от източниците на Съмърс, някои от които са участвали в предполагаемата операция по подслушване в дома ѝ.

Въпреки че мистерията около смъртта ѝ може би никога няма да бъде разгадана, Съмърс заключава в документалния филм на Netflix: "Намерих доказателства, че обстоятелствата около смъртта ѝ са били умишлено прикрити."

Съмърс добавя: "Ако ми кажете: "Защо тези обстоятелства са били прикрити?", бих казал, че доказателствата сочат, че това е било прикрито заради връзката ѝ с братята Кенеди."

Murder of a Celebrity..



Marilyn Monroe extramarital affairs with both John F. Kennedy and his brother, Robert F. Kennedy...

World shocked on August 5, 1962, when Marilyn Monroe was found dead at the age of 36 in her home in Los Angeles. The cause? A barbiturate overdose that… pic.twitter.com/C0Eoga1R9R — Muhammad Akhtar (@LoveforSoil) March 31, 2024

Въпреки че Съмърс смята, че братята Кенеди са замесени в прикриването на смъртта на Монро, той не предполага, че Монро е била убита.

"Няма сериозни доказателства, че тя е била убита", казва той. "Смятам, че Мерилин Монро е била преуморена от отношенията си както с президента Кенеди, така и с брат му Робърт, почувствала се е отхвърлена и от двамата мъже, имала е остър спор с Робърт, когато той е посетил къщата, и след това, дали като вик за помощ, или с намерение да се самоубие, е погълнала твърде много хапчета."

