Мерилин, Кенеди и онзи шепот в Белия дом: Трагичен разказ за последните дни на Монро

Т я е символ на златната ера на Холивуд, на женствеността, на уязвимата слава. Мерилин Монро не просто живее в светлината на прожекторите – тя я олицетворява. Но зад фасадата на блясък и съблазън се крие мъчителна истина: актрисата, която покори света с усмивка и крехък глас, води битка със себе си – с душевна нестабилност, разрушителни връзки и задкулисна политика, в която дори Белият дом не остава настрана.

Следите от нейния живот, в който се преплитат любов, амбиции и скандали, остават болезнено човешки и болезнено актуални. Историята ѝ е не само за това как една жена може да бъде идеализирана до самоунищожение, но и за начина, по който системата – от Холивуд до Вашингтон – използва и изоставя.

Това е разказ за звездата, която се превърна в легенда, и за жената, която отчаяно се опитваше да остане жива под този образ, който е откъс от предстоящата книга "Последните дни на Мерилин Монро" от Джеймс Патерсън и Имоджен Едуардс-Джоунс.

Свалят дрехите ѝ и ѝ подават болнична престилка. След това я настаняват в стая с тапицирани стени. Вратата се затръшва и се заключва отвън.

Останала сама, Мерилин Монро изпада в паника. Тя е най-бляскавата филмова звезда в света, но през целия си живот е живяла със страха, че ще наследи психичното заболяване на майка си. Нима моментът е настъпил? В истерия е. Крещи, удря металната врата с голи ръце. Юмруците ѝ се разраняват и кървят.

