Шърли Маклейн: Мерилин Монро спа и с двамата братя Кенеди в една нощ

Ш ърли Маклейн твърди, че Мерилин Монро е спала и с Джон Кенеди, и с брат му Робърт в една и съща нощ.

90-годишната носителка на „Оскар“ прави това скандално твърдение в новата си книга „Стената на живота: Снимки и истории от този прекрасен живот“, в която е поместена снимка от 19 май 1962 г. - нощта, в която Монро задъхано пее „Happy Birthday, Mr President“ на Джон Кенеди.

Маклейн е присъствала на събитието и казва, че е била на афтърпарти, на което е видяла президентът Кенеди да излиза от спалнята, в която е била Монро.

Shirley MacLaine: Marilyn Monroe had both Kennedy brothers in bed hours after she sang ‘Happy Birthday, Mr. President’ https://t.co/dRYb407kvs pic.twitter.com/lvBUl333tk — New York Post (@nypost) November 2, 2024

Шокиращото е, че Маклейн твърди, че Робърт Ф. Кенеди, който тогава е бил главен прокурор на САЩ, е влязъл в стаята веднага след това, вероятно за да прави секс със звездата от „Някои го предпочитат горещо“ веднага след брат си.

„През 1962 г. на известното празненство по случай 45-ия рожден ден на Джон Ф. Кенеди в „Медисън Скуеър Гардън“ Джими Дюранте и аз свирихме за президента и публиката, но повечето хора помнят Мерилин Монро, която му изпя „Честит рожден ден“ - пише Маклейн в книгата си.

„След това имаше частно парти в дома на финансовия председател на демократите Артър Крим... Джон Кенеди тъкмо бе излязъл от спалнята зад мен, когато Робърт Кенеди влезе. Мерилин беше в спалнята.“

Монро умира само три месеца по-късно. Президентът Кенеди е убит в края на следващата година.

Маклейн не е първата, която намеква, че и двамата братя Кенеди са били забъркани с Монро във вечерта, когато тя е изпяла „Happy Birthday, Mr. President“. В новата си книга „Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed“ Морийн Калахан твърди, че 30 минути преди Мерилин да изпее песента на Джон Кенеди, тя е правила секс с Робърт в гримьорната си.

Marilyn Monroe on one of the most sensational nights of her career. She performed a sensual "Happy Birthday," to President John F. Kennedy at Madison Square Garden in New York on May 19, 1962. pic.twitter.com/uXeNwBQrPE — The Marilyn Diaries (@MarilynDiary) January 28, 2019

„Те прекараха 15 минути насаме“, пише Калахан в книгата си.

Калахан твърди, че актрисата е излязла на сцената „пияна и зачервена от секса, който тъкмо била правила с Робърт, а роклята ѝ е била толкова тясна, че едва е можела да върви.“

По-нататък Калахан твърди, че първата дама Джаки Кенеди е била „бясна“ след изпълнението, което е оставило Джон Кенеди „безмълвен“ в публиката.

Shirley MacLaine makes shocking claims about romance between John F. Kennedy, Marilyn Monroe – and John's brother Bobby https://t.co/bvXJZTVayo — HELLO! (@hellomag) November 2, 2024

Авторът пише, че тогава Джаки е поставила на съпруга си „ултиматум“. Тя му забранява да се среща отново с Монро, като заявява, че „ще се разведе с него, ще му вземе децата и ще му коства втори мандат в Белия дом“.

Според Калахан обаче връзката на Монро с Робърт Кенеди продължава.

Твърди се, че Робърт дори е посетил Монро в нощта, когато тя умира, в дома ѝ в Лос Анджелис на 4 август 1962 г.

19 May 1962. Hollywood icon, Marilyn Monroe, performed a sultry rendition of Happy Birthday, in the presence of US President, John F. Kennedy, in New York City (although his birthday was not until 29 May). His wife Jackie was not best pleased by the flirtatious performance. pic.twitter.com/ANdcXn3mWM — Frank McDonough (@FXMC1957) May 19, 2023

Междувременно Кенеди не са единствените политици, за които Шърли Маклейн пише в новата си книга.

Маклейн разкрива „страшна“ среща, която е имала с Доналд Тръмп.

„Вероятно през 80-те години на миналия век общувах с Доналд Тръмп“, пише тя. „Бях на някакво събитие и когато той влезе, ме видя и се изправи. Започна да дърпа вратовръзката си и веднага разбрах, че в съзнанието си започва да сваля моите дрехи... и своите“.

„Беше плашещо колко очевидно се държеше“, твърди Маклейн. „Той дори измисли начин да се опита да ми попречи да си тръгна, но аз трябваше да се махна оттам.“

