"Знам, че бях луда, но беше забавно“: Майли Сайръс тъгува по младостта си в нов хит

М айли Сайръс вече не се чувства толкова млада.

В петък суперзвездата представи емоционалния видеоклип към най-новия си сингъл "Used to Be Young", в който тя размишлява за дните на партита, докато се примирява с факта, че вече не е същият човек, който е била.

"Тази песен е за това да почитаме това, което сме били, да обичаме това, което сме, и да празнуваме това, което ще станем", каза 30-годишната Сайръс за сълзливата балада в съобщение за пресата. "Чувствам се горда, когато размишлявам за миналото си, и оптимистично настроена, когато мисля за бъдещето".

Miley Cyrus’ “Used to be Young” enters the top 3 of the US iTunes for the first time. pic.twitter.com/PmYUjPJNGY — Pop Tingz (@ThePopTingz) August 25, 2023

Изявлението ѝ продължава така: "Благодарна съм на верните си фенове, които ежедневно превръщат мечтите ми в реалност. Искрено съм благодарна за стабилността на вашата непоколебима подкрепа. Тази песен е за вас."

В текста на "Used to Be Young" Сайръс си спомня за годините от живота и кариерата си, когато е прекарвала времето си по партита, като изразява, че не съжалява за преживяното, въпреки че с напредването на възрастта е открила нов смисъл в живота.

"Знам, че съм била луда, но беше забавно, знам, че съм била дива, защото бях млада", пее тя в песента. "Тези пропилени нощи не са пропилени / Помня всяка една / Знам, че съм била луда / Това е, защото бях млада."

Визуалното оформление на песента е семпло и изчистено и показва Сайръс, която върви по тъмна пътека - напомнящо на музикалния ѝ клип "The Climb" - преди да спре директно пред камерата, облечена в тениска с Мики Маус като намигване към дните ѝ в сериала "Хана Монтана" по Disney Channel.

Miley Cyrus threw it back to her Disney days by wearing a Mickey Mouse shirt in the music video for her new single, “Used To Be Young.” pic.twitter.com/LCJR4ux2JP — Pop Crave (@PopCrave) August 25, 2023

Докато пее емоционалния текст на "Used to Be Young", певицата пролива сълзи през по-голямата част от клипа, преди да се усмихне от ухо до ухо към края, привидно приемайки миналото си и спомняйки си го с удоволствие.

"Used to Be Young" е първият нов сингъл на Сайръс след излизането през март на албума ѝ "Endless Summer Vacation", от който излезе оглавилият класациите сингъл "Flowers".

There's only one right way to say goodbye and it's this.



Miley Cyrus – Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions) starts tonight at 10/9c on ABC. Listen to "Used To Be Young" at 12am ET. pic.twitter.com/gCTYJs4sRI — ABC (@ABCNetwork) August 24, 2023

Пускането на новата песен съвпада с обновената версия на специалния ѝ албум за Disney+, който излезе по-рано тази година и беше озаглавен "Endless Summer Vacation": Continued (Backyard Sessions).

След като беше излъчена по ABC в четвъртък вечер, програмата вече е достъпна за стрийминг в Hulu.