Майли Сайръс с ново гадже

П опулярната певица Майли Сайръс (29) намери щастието с барабаниста Макс Моранд, след като се раздели с австралийския певец Коди Симпсън.

"Щастливи са, музиката ги свързва. Те са много близки, а имат и общи приятели", каза източник на "E! Нюз".

Макс беше в Маями по време на снимките на новогодишното шоу, което Майли водеше с Пийт Дейвидсън (28).

Двамата се появиха заедно и в шоуто на Gucci "Love Parade" в Холивуд и още тогава започнаха спекулации за възможна връзка.

Певицата омагьоса присъстващите в металическа синя рокля с ресни, съчетани с жълти пера, а новото ѝ гадже беше с бургундски костюм и джъмпер с шарки. Съдейки по усмивките на лицата им, те бяха в много добро настроение.

