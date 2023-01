Да гледаш как домът ти гори и да напишеш песен: Историята на Flowers на Майли Сайръс

М айли Сайръс застана начело на класацията на "Билборд" за сингли с парчето "Flowers", което дебютира в чарта, съобщи сайтът на изданието. Тя се изкачва до върха на чарта за първи път от 2013 г., когато начело на подреждането в продължение на три седмици беше "Wrecking Ball".

В новогодишно предаване на Ен Би Си Сайръс обяви, че новият ѝ сингъл "Flowers" ще излезе на 13 януари. Това е пилотният сингъл от предстоящия ѝ осми албум, който ще се казва "Endless Summer Vacation" и е планирано да се появи на 10 март.

Новият ѝ сингъл "Flowers" сякаш препраща към предишната ѝ връзка с Лиъм Хемсуърт. В текста на песента се говори за проваления им брак и за опожаряването на дома им в Малибу по време на пожара Уулси през 2018 г. Песента също така ни дава представа за тяхната десетгодишна връзка, която започва, когато се срещат на снимачната площадка на филма "Последната песен" през 2019 г.

Thankful that Flowers is Number 1 around the world. This song is dedicated to my fans & the steadfast self love I wish for each of you.

