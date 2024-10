Знаете ли, че в Америка бакшишът е задължителен

Н ово проучване показа, че мнозинството от американците смятат, че даването на бакшиши не трябва да е задължително.

Проучването, проведено от 20 до 23 септември 2024 г. от Talker Research, обхваща 1000 американци от различни възрастови групи и установява, че 73% от анкетираните предпочитат бакшишите да не са задължителни, а само 22% смятат, че те трябва да са задължителни.

Макар че повечето хора са против идеята за задължително даване на бакшиши, има известна разлика между поколенията. Представителите на поколението Z и милениалите са по-склонни да подкрепят задължителните бакшиши - съответно 29% и 30% от тях подкрепят идеята. Но по-възрастните поколения, като бумърите и мълчаливото поколение, бяха по-склонни да подкрепят идеята бакшишите да не са задължителни - 82 и 86 процента.

Tipping in America feels like a broken system.



I don't get why taxes aren't included in the prices, and then you're expected to add an extra 18-20% on top?



Also, tips for basic service like a coffee order seems EXTREMELY excessive to me. pic.twitter.com/LPvZPzAiU6