Свят

CNN: Украйна е приела мирния план на САЩ

Изявлението от САЩ изглеждаше по-категорично от публично заявената позиция на украинските служители

Обновена преди 34 минути / 25 ноември 2025, 15:42
CNN: Украйна е приела мирния план на САЩ
Източник: IStock

У крайна е приела споразумение за прекратяване на войната с Русия, като остават "дребни детайли" за доуточняване, заяви американски служител, въпреки че президентът Володимир Зеленски подчерта, че предстои още работа. Това предаде CNN.

Говорейки, докато американският секретар на армията се намираше в Абу Даби за срещи с руски представители относно предложението на администрацията на Тръмп, служителят заяви: "Украинците са приели мирното споразумение. Има някои дребни детайли за изчистване, но те са се съгласили с мирната сделка."   

Изявлението от САЩ изглеждаше по-категорично от публично заявената позиция на украинските служители, които също имат делегация в Абу Даби и са в контакт със секретаря на армията Дан Дрискол.   

В публикация в X секретарят на Съвета за национална сигурност на Украйна Рустем Умеров написа, че делегациите са "постигнали общо разбиране относно основните параметри на споразумението, обсъдени в Женева".   

"Разчитаме на подкрепата на нашите европейски партньори в следващите стъпки", написа Умеров. Той добави, че Украйна очаква да организира посещение на Зеленски в САЩ, за да "довърши окончателните стъпки и да постигне сделка с президента Доналд Тръмп".   

В по-ранна публикация в X тази сутрин Зеленски заяви: "След срещите в Женева виждаме много перспективи, които могат да направят пътя към мира реален. Има солидни резултати, но и много работа предстои."   

Междувременно подполковник Джеф Толбърт, говорител на Дрискол, каза, че разговорите между американската и руската делегация в Абу Даби "протичат добре и оставаме оптимисти"

Първи коментар от Киев за мирното предложение

  • Първи коментар от Украйна 

Киев подкрепя същността на мирното споразумение, казва украински представител, цитиран от Sky News.

Това е първи коментар от Украйна след съобщенията, че е приела мирното предложение на САЩ. 

Украински служител заяви пред Ройтерс, че Киев подкрепя същността на мирното споразумение след преговорите между САЩ и Украйна в Женева миналия уикенд.

Източник:  CNN    
Украйна Русия Мирно споразумение Прекратяване на войната Прекратяване на огъня Преговори САЩ Дипломация Володимир Зеленски Владимир Путин
Последвайте ни

По темата

CNN: Украйна е приела мирния план на САЩ

CNN: Украйна е приела мирния план на САЩ

Кой е по-ербап - битката за паркинга на пл. „Александър Невски“

Кой е по-ербап - битката за паркинга на пл. „Александър Невски“

Първи коментар от Киев за мирното предложение

Първи коментар от Киев за мирното предложение

Европейски съд: Страна от ЕС трябва да признае гей брак, сключен в друга държава членка

Европейски съд: Страна от ЕС трябва да признае гей брак, сключен в друга държава членка

Как еврото ще преобрази имотния пазар: Повече предлагане и нови лихви

Как еврото ще преобрази имотния пазар: Повече предлагане и нови лихви

pariteni.bg
Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 2 дни
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 2 дни
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 2 дни
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 2 дни

Виц на деня

- Толкова години сте женени, а колкото пъти ви срещна, винаги се държите за ръка. Възхищавам се на любовта ви! - Ако я пусна, веднага…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Делото за смъртта на Пламен Пенев започна в Стара Загора</p>

Старт на делото за смъртта на 58-годишен мъж след полицейско преследване в Стара Загора

Свят Преди 17 минути

Срещу подсъдимия Живко Стойчев са повдигнати обвинения, че на 30 декември 2023 г. е причинил по непредпазливост смъртта на Пламен Пенев

Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”

Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”

Любопитно Преди 28 минути

Ръждавичка и Радостина излизат на Арената за решаващ лидерски дуел

Украйна удари руски стратегически цели с дронове

Украйна удари руски стратегически цели с дронове

Свят Преди 52 минути

На територията на всяка от атакуваните цели са наблюдавани множество експлозии и значителни пожари

Лавров: Европа пропиля шанса за Украйна, Макрон само мечтае

Лавров: Европа пропиля шанса за Украйна, Макрон само мечтае

Свят Преди 59 минути

Лавров добави, че Русия приветства първоначалната версия на американския план за Украйна и очаква редактираната версия

Градушка връхлетя Австралия, бурята остави десетки хиляди без електричество

Градушка връхлетя Австралия, бурята остави десетки хиляди без електричество

Свят Преди 1 час

Австралийското бюро по метеорология съобщи, че в Бризбейн през нощта са били регистрирани градушки с размер до 14 см

<p>Хиляди уязвими вече с достъп до лични документи</p>

Атанас Зафиров: Издадени са над 2400 лични документа на хора от уязвимите групи

Свят Преди 1 час

Зафиров подчерта значителния напредък на правителството в решаването на проблема с липсата на лични документи сред уязвимите общности

Месец преди Коледа и Нова година: Каква е цената на основните продукти

Месец преди Коледа и Нова година: Каква е цената на основните продукти

България Преди 1 час

С наближаването на Коледа и Нова година все повече хора търсят удобни и вкусни решения за празничната трапеза

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Свят Преди 1 час

В Австралия социалните медийни платформи са задължени от следващия месец да дезактивират профили, създадени от потребители на възраст под 16 години

Какво трябва да знаем при избора на употребяван автомобил

Какво трябва да знаем при избора на употребяван автомобил

Технологии Преди 1 час

Пазарът след пандемията – високи цени, ниско доверие

Умен дом за начинаещи – първите стъпки с реален ефект

Умен дом за начинаещи – първите стъпки с реален ефект

Технологии Преди 1 час

Въпросът вече не е дали си струва да направим дома си „умен“, а откъде да започнем

Бриджит Бардо

Брижит Бардо е приета в болница след операция и сериозно заболяване

Свят Преди 1 час

Френската актриса опроверга слуховете за смъртта си и продължава лечението си в частна клиника в Тулон

Разбиха организирана престъпна група за извозване на мигранти към Западна Европа

Разбиха организирана престъпна група за извозване на мигранти към Западна Европа

България Преди 1 час

Акцията е реализирана под ръководството на Софийската градска прокуратура и в координация с Европол

Дрон се разби в покрива на къща в Молдова

Дрон се разби в покрива на къща в Молдова

Свят Преди 2 часа

По-рано молдовската гранична полиция съобщи, че дрон „Шахед“ е навлязъл в територията на страната, след масирания руски обстрел срещу Украйна тази нощ

Отвлечена и пребита – тримата обвинени за нападение над млада жена в Свиленград остават в ареста

Отвлечена и пребита – тримата обвинени за нападение над млада жена в Свиленград остават в ареста

България Преди 2 часа

Жертвата беше насилствено отведена и малтретирана, а тримата обвинени остават зад решетките след решението на апелативния съд

Жена възкръсна в ковчега си преди да я кремират

Жена възкръсна в ковчега си преди да я кремират

Свят Преди 2 часа

Служители в храм чули тихо почукване от ковчега и решали да го отворят

ВКС одобри списък с 12 съдии, от които ще бъде избран разследващ главния прокурор

ВКС одобри списък с 12 съдии, от които ще бъде избран разследващ главния прокурор

България Преди 2 часа

През последните 7 години преди те са работили по наказателни дела

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да кастрираме по-възрастно куче?

dogsandcats.bg

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg
1

Засадиха дръвчета на Гарга баир

sinoptik.bg

Признанието на Даяна 10 дни преди смъртта ѝ

Edna.bg

Нов член на семейството: най-важните покупки за бебе

Edna.bg

Голяма галавечер на българския волейбол

Gong.bg

Лудогорец: Гледаме напред с нов треньор и надежди, нека се наслаждаваме на европейската вечер

Gong.bg

CNN: Американски представител съобщи, че Украйна се е съгласила с мирния план

Nova.bg

Разбиха международна мрежа за трафик на мигранти, 10 души са с обвинения

Nova.bg