Род Стюарт остави бакшиш от 10 000 паунда в хотел

С ър Род Стюарт зашемети персонала на петзвезден шотландски хотел, като им даде бакшиш от 10 000 паунда.

78-годишният рокаджия посрещна Новата година със съпругата си Пени Ланкастър, 52 г., и синовете си Аластър, 18 г., и Ейдън, 12 г., в световноизвестния хотел Гленийгълс в Пъртшир.

Работниците в луксозния хотел се изненадаха, когато изпълнителят на "Маги Мей" възнагради труда им с огромен бакшиш.

Sir @RodStewart and Jools Holland saw in the New Year with their own performance of a swing classic!



