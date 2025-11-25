Свят

Брижит Бардо е приета в болница след операция и сериозно заболяване

Френската актриса опроверга слуховете за смъртта си и продължава лечението си в частна клиника в Тулон

25 ноември 2025, 14:29
Бриджит Бардо   
Ф ренската актриса Брижит Бардо, на 91 години, отново е била приета в болница, докато се бори със „сериозно заболяване“ след претърпяна операция, съобщава Daily Mail.

Според съобщенията, преди около десет дни Бардо е била транспортирана в частната клиника „Сен Жан“ в Тулон, където все още получава лечение.

През началото на октомври тя се беше върнала у дома в Сен Тропе след лека операция, свързана с неуточнено заболяване. След три седмици лечение в същата частна болница в Тулон, актрисата се прибра в дома си на Френската Ривиера.

Представител на Бардо заяви по това време: „Мадам Бардо се е върнала у дома и сега почива. Всичко е наред.“

Френското издание Nice Matin съобщи, че Бардо е била отново хоспитализирана преди около десет дни заради същото заболяване.

Миналия месец Бардо беше принудена да излезе с официално изявление, за да опровергае слуховете, че е починала след последното си лечение в болница. Тя беше възмутена от популярния инфлуенсър Aqababe, който съобщи, че Бардо е починала в Южна Франция.

В публикации в социалните мрежи Aqababe написа: „Според моята ексклузивна информация, Брижит Бардо почина днес. Ковчегът ѝ е поръчан в Сен-Пол-де-Жарат, департамент Ариж. Иконата си отиде, оставяйки незабравимо наследство и вечен отпечатък в сърцата на французите.“

Няколко часа по-късно самата Бардо публикува в X: „Не знам кой е идиотът, който разпространи тази фалшива новина за моето изчезване тази вечер, но знайте, че съм добре и нямам намерение да се оттегля. Мъдрият ще разбере.“

Френските медии също съобщават, че актрисата е била приета в болница заради сериозно заболяване и е претърпяла операция. Тя е била хоспитализирана, докато е била у дома си в Сен Тропе.

През юли 2023 г. беше съобщено, че звездата е имала проблеми с дишането поради високите температури в Сен Тропе през това лято. Медицински екип се е отзовал на място, след като Бардо е изпитала затруднения с дишането.

Съпругът ѝ, Бернар д’Ормал, заяви пред Var-Matin: „Беше около 9 сутринта, когато Брижит имаше проблеми с дишането“ и описа здравословния инцидент като „дихателно разсейване“.

Той допълни: „Дишането ѝ беше по-силно от обикновено, но не е губила съзнание. Нека го наречем момент на дихателно разсейване.“

Бардо е получила кислород от медиците, които са останали да я наблюдават за известно време, преди да напуснат дома ѝ. Бернар коментира: „Като всички хора на определена възраст, тя вече не понася топлината. Случва се на 88 години. Не трябва да полага излишни усилия.“

Брижит Бардо пробива през 1952 г. с филма „Момичето в бикини“ и става една от най-известните френски актриси след Втората световна война.

През 1956 г. тя играе заедно с тогавашния си съпруг Роже Вадим във филма „И Бог сътвори жената“, който, въпреки намесата на холивудските цензори, се превръща във филмът с най-големи приходи сред чуждестранните продукции в САЩ.

Бардо вече имала опит във филмовото изкуство, след като е участвала в няколко филма и е получила прозвището „секс котенце“.

Американските театрални мениджъри са арестувани заради прожектирането на филмите ѝ, но това предизвиква още повече зрителски интерес. През 1957 г. свещеници в Ню Йорк съветват хората да не гледат филмите на Бардо. Ватиканът, който шест години по-късно обвинява Елизабет Тейлър и Ричард Бъртън в „еротична разюзданост“, осъжда Бардо като „зла“.

„Ето я Брижит,“ възкликва един критик, „разтегната от край до край на екрана, гола като окото на цензурата,“ пише в рецензия, която цели да предизвика морална реакция. Опашките за билети стават все по-дълги.

