Зловещият свят на вампирите: 6 кървави истории по действителен случай

П риказки за вампири се срещат в различните култури по целия свят от хиляди години. Но вампирите по начина, по който познаваме днес, до голяма степен произлизат от фолклора на Източна Европа, украсен и популяризиран от автори от XIX-ти век като Джон Полидори и Брам Стокър.

Но съществуват ли наистина вампирите? Нека отворим капаците на ковчезите, да излезем през нощта и да се насладим на този кървав банкет, тъй като шестимата мъже и жени по-долу вярвали, че са „истински“ вампири.

1. Обущарят от Бреслау (1591)

VAMPIRE HEARTS A Thread

In historical accounts of vampirism the heart is often taken out & burned or reduced to ashes; hearts removed for supposed vampirism include the Shoemaker of Breslau's (1591) and the revenant Peter Plogojowitz's (Hungary, 1725) #mythologymonday pic.twitter.com/phQPZOZ9zg