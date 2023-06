От Левиатан до Бегемот: Най-страшните създания в Библията

Б иблията е пълна със странни създания, някои от които доста ужасяващи! Разбира се, за едни сме чували и сме относително запознати с тях, но други не са точно такива, каквито бихме си ги представили. Например, ако смятате, че херувимите са сладки и пухкави бебета ангелчета, помислете си пак. И ако мислите, че първият звяр от книгата „Откровение“ е бил ужасяващ, изчакайте да чуете за втория!

Първият звяр



Първият звяр е едно от най-страшните чудовища в книгата „Откровение“. Имал е седем глави и 10 рога, да не говорим за останалите части от чудовищното му тяло. Ето как е описан: „И застанах на пясъка на морето и видях звяр да се издига от там. Той имаше седем глави и десет рога, и на рогата му десет корони, а на главите му богохулни имена. Звярът приличаше на леопард, краката му бяха като крака на мечка, а устата му като уста на лъв; и змеят му даде силата си, престола си и голяма власт. (13:1-2)“

Вторият звяр

„Тогава видях друг звяр да се издига от земята. Имаше два рога като агнешки и говореше като змей,“ (Откровение 13:11). Да, има Втори звяр. „И вършеше големи знамения, до там щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците." Вторият звяр бил този, който бележел всеки с числото на звяра. „И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им бъде сложен белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава освен онзи, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. (Откровение 13:16-17)”

Скакалци

Книгата „Изход“ описва подробно нашествието на скакалци в Египет: „Защото покриха лицето на цялата земя, така че земята почерня, и изядоха цялата трева в страната и всички плодове на дърветата, които бяха оцелели от градушката; и по цялата Египетска земя не остана нищо зелено, било дърво или трева на полето (Изход 10:4-19)". Това обаче не са всички скакалци, които ще срещнете в Библията. Следват скакалците в „Откровение“, които били много по-страшни. „И скакалците приличат на коне, приготвени за война; и на главите им имаше като корони подобни на злато, и лицата им бяха като човешки лица. А те имаха коса като косата на жените, и зъбите им бяха като на лъв. Имаха и опашки подобни на скорпиони, и жила; а в опашките си имаха сила да повреждат човеците пет месеца. (Откровение 9:7-10 )"

Гиганти



Когато стане дума за великани в Библията, обикновено се сещаме за Голиат, който бил победен от Давид. Голиат обаче не е единственият великан в писанията. Аморейците са другият пример за великани и се споменават многократно в Библията. Ето как е описан един от тях: „Но аз изтребих пред тях аморееца, Чиято височина бе, като височината на кедрите, И който бе як като дъбовете; При все това, съсипах плода му изотгоре И корените му изотдолу. (Амос 2:9)"

Левиатан

Този звяр, дете на хаоса, е чудовищна морска змия, създадена от Бог. Това е един от зверовете на Стария завет. Въпреки че в „Откровение“ се споменава морското чудовище, не е ясно дали то има връзка с Левиатан. Но след това Бог се отърва от него: “В оня ден Господ С лютия, и великия, и якия Си нож Ще накаже левиатана, бързия змей, Да! левиатана, извиващия се змей, И ще убие змията, която е в морето. (Исая 27:1)"

Бегемот

Подобно на Левиатан, Бегемот също е създаден от Бог в ранните дни. За разлика от Левитан той живеел на земята. Йов 40:15-24 Ето и как е описан звярът: „Ето сега речния кон който съм направил както и тебе; Яде трева като вол. Ето сега, силата му е в чреслата (бедрата) му, И якостта му в мускулите на корема му. Клати опашката си като кедър; Жилите на бедрата му са сплотени. Костите му са като медни цеви; Ребрата му са като железни лостове.“

Четирите звяра на Данаил

Данаил, пророкът, автор на „Книга на Даниил“ в Библията, имал странно видение за четири звяра, излизащи от морето. Ето как ги е описал: „И четири големи зверове възлязоха из морето, различни един от друг. Първият бе като лъв, и имаше орлови крила; а, като го гледаха, крилата му се изскубаха, и той се дигна от земята и биде заставен да се изправи на две нозе като човек, и даде му се човешко сърце. След това, ето друг звяр, вторият, приличен на мечка, който се подигна от едната страна, и имаше три ребра в устата си между зъбите си; и му думаха така: Стани, изяж много месо. Подир това, като погледнах, ето друг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си четири птичи крила: тоя звяр имаше и четири глави; и даде му се власт. Подир това, като погледнах в нощните видения, ето четвъртият звяр, страшен и ужасен и твърде як; той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше, като стъпкваше останалото с нозете си; той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди него; и имаше десет рога. (Данаил 7:1-28)“

Херувими

Херувимите обикновено се изобразяват като сладки, леко пълнички бебета ангелчета. Но този образ не може да е по-далеч от библейското им описание. Според свещеното писание те наистина били страшни създания. Херувимът, който пазел Райската градина, дори имал пламтящ меч! Но Езекиил отишъл още по-далеч, описвайки ги като същества с четири лица: „ Отсред него се виждаше и подобие на четири живи същества. И това беше изгледът им: те имаха човешко подобие. Всяко от тях имаше четири лица, всяко имаше и четири крила. Нозете им бяха прави нозе; и стъпалото на нозете им беше подобно на стъпало на телешка нога; и изпущаха искри като повърхността на лъскава мед. И имаха човешки ръце под крилата си на четирите си страни; и на четирите лицата и крилата бяха така: крилата им се съединяваха едно с друго; не се обръщаха като вървяха; всяко вървеше направо пред себе си. А колкото за изгледа на лицата им, той беше като човешко лице; и четирите имаха лъвово лице от дясната страна; и четирите имаха волско лице от лявата; и четирите имаха орлово лице. И лицата им и крилата им бяха обърнати нагоре; две крила на всяко се съединяваха едно с друго, и двете покриваха телата им[...] (Езекиил 1:5-11)"

Дракони

Драконите обикновено са възприемани като зли зверове. Те са били част от митологията на много народи от хилядолетия и християнството също има своите дракони. Истории, като тази за Свети Георги, който убива дракон, все още присъстват в много култури. Ето още една история от Библията, която споменава тези създания:, по-конкретно в Откровение 20:2, което гласи: „Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години [...] (Откровение 20:2)“

Вампири

Вампири, наистина? Да. Е, някак си прокраднали са се и в Библията. Има някои стихове от свещеното писание свързани с вампиризма. Ето пример: „Има поколение, чиито зъби са мечове, и челюстните му зъби ножове, За да изпояжда от земята сиромасите, И немотните сред човеците. (Притчи 30:14)" На няколко места в Библията се споменава кръвта и в някои от тях се казва, че не трябва да я консумираме, като, което гласи: „Само строго да се вардиш да не ядеш кръвта: защото кръвта е животът, и не бива да ядеш живота с месото. (Второзаконие 12:23)“

Върколаци

Идеята за върколаците е съществувала от векове и макар и в Библията да не се споменават конкретно, има доста подобно описание, което гласи: „Този час словото се извърши върх Навуходоносора; и изгонен биде от человеците, и трева като говедата ядеше, и от росата небесна тялото му се мокреше, доде му пораснаха космите като пера на орли, и ноктите му като на птици. (Даниил 4:33)"

Нефилими

Този вид полубогове били доста мистериозни същества. Нефилимите били потомци на „Божиите синове“ и „човешките дъщери“. Те са описани като гиганти, които бродили някога по земята. Има теории, които посочват нефилимите като потомци на падналите ангели, но също така и на Каин. Те остават едни от мистериозните създания на Библията.

Кокатрис

Това митично създание е споменато три пъти в книгата на Исая. Представлява наполовина петел, наполовина змия. Представете си го като вид мини дракон.

Говорещо магаре

Говорещото магаре наистина е странно създание. Ето как е описано животното: „И понеже ослицата видя ангела Господен, тя падна под Валаам; а Валаам се разлюти и я удари с тоягата си. Тогава Господ отвори устата на ослицата и тя каза на Валаам: Какво съм ти направила, че ме биеш вече три пъти? (Числа 22:21 )“

Офаними

Офанимите са сред най-светите ангели в юдаизма, но хич не им пречи и да са страшни в същото време. Според Езекиил 1:15 те имат четири лица и куп очи: „Видях, и, ето, вихрушка идеше от север, голям облак и пламнал огън, а около него сияние; и отсред него се виждаше нещо на глед като светъл метал, от средата на огъня. Отсред него се виждаше и подобие на четири живи същества. И това беше изгледът им: те имаха човешко подобие. Всяко от тях имаше четири лица, всяко имаше и четири крила. Нозете им бяха прави нозе; и стъпалото на нозете им беше подобно на стъпало на телешка нога; и изпущаха искри като повърхността на лъскава мед. И имаха човешки ръце под крилата си на четирите си страни; и на четирите лицата и крилата бяха така: крилата им се съединяваха едно с друго; не се обръщаха като вървяха; всяко вървеше направо пред себе си. крилата им се съединяваха едно с друго; не се обръщаха като вървяха; всяко вървеше направо пред себе си. (Езекиил 1:4-10)“