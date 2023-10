Лилит: Древен демон, божество на тъмнината или чувствена богиня

В някои източници тя е описана като демон, в други е икона, превърнала се в едно от най-тъмните божества на езичниците. Лилит е един от най-старите известни женски духове в света. Нейните корени идват от известния Епос за Гилгамеш и е описана в Библията и Талмуда.

Praise Lilith, a chill demon cast from Eden for refusing missionary position https://t.co/3buEExGGdr pic.twitter.com/KJjnmb6tJB

В еврейската традиция тя е най-известният демон, но според други източници тя била първата жена, създадена на Земята. Според една легенда Бог създал първо Лилит по същия начин, както създал Адам. Единствената разлика била, че вместо чист прах, той също използвал мръсотия и остатъци. Лилит означава „нощта“ и се свързва с духовните аспекти на чувствеността и свободата, но също и с ужаса.

Древният демон на шумерите

Името на Лилит идва от шумерската дума „лилиту“, която означава дух на вятъра или женски демон. Лилит е спомената в плочка XII от Епоса за Гилгамеш - известна поема от древна Месопотамия, датираща не по-късно от ок. 2100 г. пр.н.е. Плочката била добавена към оригиналния текст много по-късно - 600 г. пр. н. е., в по-късните асирийски и акадски преводи. Тя се появява в магическа история, където представлява клоните на дърво. Описана е с други демони, но изследователите все още спорят дали е била демон или богиня на тъмнината. В същото време Лилит се появява в ранните еврейски източници, така че е трудно да се определи кой я е споменал пръв. Очевидно е обаче, че от началото на своето съществуване в текстовете тя е била свързвана с шумерското магьосничество.

Във Вавилонския Талмуд Лилит е описана като дух на тъмнината с неконтролируема и опасна сексуалност. Твърди се, че сама се е оплодила с мъжка сперма, за да създава демони. Смята се, че е майка на стотици от тях.

Лилит била известна и в културата на хетите, египтяните, гърците, израелците и римляните. По-късно митът за нея се разпространил и на север от Европа. Тя символизира хаоса, сексуалността и се казва, че правела магии върху хората. Легендата за нея се свързва и с първите истории за вампири.

Съпругата на библейския Адам

Лилит се появява и в Библията, в книгата на Исая 34:14, която описва запустението на Едем. От самото начало тя е смятана за дяволски дух, нечист и опасен. Битие Раба я описва като първата съпруга на Адам. Според книгата Бог е създал нея и Адам по едно и също време. Лилит била много силна, независима и искала да бъде равна на Адам.

Тя не приемала да бъде по-малко важна от него и отказвала да легне с Адам за съвкупление. Бракът не проработил и те никога не намерили щастие. Както Робърт Грейвс и Рафаел Патаи пишат в книгата „Еврейските митове“:

„Адам се оплакал на Бог: „Бях изоставен от моята помощница“. Бог веднага изпратил ангелите Сеной, Сансеной и Семангелоф да върнат Лилит обратно. Намерили я край Червено море, район, който изобилствал от похотливи демони, на които тя носела лилим - по повече от сто на ден. "Върни се при Адам незабавно", казали ангелите, "или ще те удавим!" Лилит попитала: „Как мога да се върна при Адам и да живея като честна домакиня, след престоя си край Червено море? „Обричаш се на смърт ако откажеш!“ - отговорили те. „Как мога да умра“, попитала отново Лилит, „когато Бог ми е заповядал да се грижа за всички новородени деца: момчета до осмия ден от живота, този на обрязването и момичета до двадесетия ден. Въпреки това, ако някога видя вашите три имена или образи върху амулет над новородено дете, обещавам да го пощадя.“ С това те се съгласили; но Бог наказал Лилит, като направил така, че сто от нейните демонични деца да загиват всеки ден и ако не можела да убие човешко бебе, заради ангелски амулет, да се обърне срещу някое от своите.“

Поради недоразуменията и разочарованията, свързани с Лилит, Бог решил да създаде втора съпруга за Адам - Ева.

Икона за съвременните феминистки

В наши дни Лилит се е превърнала в символ на свободата за много феминистки групи. Още от началото на миналия век когато започнало да има все по-голяма образованост сред жените, те разбрали, че могат да бъдат независими и започнали да търсят символи и образи на женската сила. Последователи на езическата религия Wicca, създадена през 50-те години на миналия век, също започнали да я почитат.

Привлекателността на образа й бил подсилен от художници, които я възприели за своя муза. Тя била популярен мотив в изкуството и литературата около периода на Ренесанса, когато Микеланджело я описал като полу-жена, полу-змия.

Lilith" from Michelangelo's "The Temptation of Adam and Eve". pic.twitter.com/a40WakPqFA