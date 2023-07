"Това е пряко нападение": Секс сцената в "Опенхаймер" скандализира Индия

П оследният блокбъстър на Кристофър Нолан "Опенхаймер" предизвика скандал сред хиндуистката десница в Индия, като някои от тях призоваха за бойкот и поискаха премахването на секс сцената, в която главният герой произнася известна реплика от свещеното писание на религията.

Филмът разказва историята на атомната бомба през погледа на нейния създател Робърт Опенхаймер, а въпросната сцена показва как актьорът Силиан Мърфи, който изпълнява главната роля, прави секс с Флорънс Пю, която играе неговата любовница Джийн Татлок.

Пю спира по време на сношението, взема копие от Бхагавад Гита, едно от най-свещените писания на индуизма, и моли Мърфи да прочете от него.

'Oppenheimer' Sacred Text Reading Sex Scene Raises Hackles in India: 'This is a Direct Assault on Religious Beliefs of a Billion Tolerant Hindus' https://t.co/gBOsmPSAmi