Вече без дом на Острова! Хари и Меган освободиха вилата си в Уиндзор

П ринц Хари и Меган Маркъл най-накрая върнаха ключовете от вилата Фрогмор в Уиндзор на крал Чарлз, близо шест месеца след като им беше връчено уведомление за изселване.

Останалите вещи на двойката бяха изпратени в Калифорния, а бившата им резиденция изглежда ще бъде отдадена под наем - въпреки че само преди четири години те направиха преустройство на имота за 2,4 млн. паунда.

In the annual Sovereign Grant report summarizing the monarchy’s finances, the palace revealed that the royal couple’s Windsor home was recently vacated and remains empty. https://t.co/pRvmrqr4oE

Сега обаче Хари и Меган, херцогът и херцогинята на Съсекс, вече няма да имат дом в Обединеното кралство и може да се наложи да разчитат на хотели или приятели, ако го посетят.

Няколко кралски имота вече са празни на фона на подновения контрол върху кралските разходи.

От Двореца съобщиха: "Можем да потвърдим, че херцогът и херцогинята на Съсекс са освободили вилата Фрогмор. Можем спокойно да кажем, че, както вече беше заявено, херцогът и херцогинята са платили разходите, направени от суверенната субсидия във връзка с ремонта на Фрогмор, като по този начин Короната разполага със значително подобрен актив."

Вилата Фрогмор, която се намира в Уиндзор, Бъркшир, разполага с пет спални и голяма градина. Тя се намира само на около 8 километра от Роял Лодж, където живеят принц Андрю и Сара Фъргюсън, херцогинята на Йорк. На Андрю бяха връчени известия за изселване от имението му, след като през 2019 г. излязоха наяве обвинения в сексуални посегателства. Той отрича обвиненията.

The cottage, refurbished by the couple and a Crown Estate property, was their last remaining foothold in the UK as the pair now live in California https://t.co/FK2SqcKemn