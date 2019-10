Как Жени Джаферович успя да се снима с Анджелина Джоли

#maleficent 3 backstage 🤪🦅 Влезнах в ролята на #AngelinaJolie за ден и беше велико! Thank you @disney @maccosmeticsuk @forumfilmbg

A post shared by Evgenia Dzaferovic 🇧🇬🇭🇷 (@evgenia.dzaferovic) on Oct 11, 2019 at 7:28am PDT