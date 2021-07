Жена носила печеливш билет седмици наред, без да знае

Г ерманка седмици наред носила в чантата си лотариен билет, без да подозира, че той ѝ носи печалба от 33 милиона евро, съобщи Асошиейтед прес, като цитира информация на лотарията.

От "Лото Байерн" съобщиха, че 45-годишната жена е единствен победител в тиража от 9 юни. Когато научила вестта, тя казала пред организаторите, че все още ѝ прилошава при мисълта, че безгрижно е носила седмици наред в чантата си близо 33 милиона евро.

