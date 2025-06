Жена колабира, след като спечели на търг емблематична рокля на принцеса Даяна

С мяташе се, че синята рокля на принцеса Даяна с цветя на Белвил Сасун е изгубена във времето, но сега тя ще заеме достойно място във виртуалния й музей, пише HELLO!

Принцеса Даяна е използвала кодово име при изработката на емблематичната си сватбена рокля

Артикулът беше четвърти лот на търга на Julien's Auction в четвъртък, 26 юни, и беше закупен от Рена Плант, която основа музея, за да почете „хуманитарното наследство, историята на модата и личния житейски път“ на Даяна.

Наддаването започна от 150 000 долара и се повиши с по петдесет хиляди долара до 350 000 долара, където остана почти минута в очакване чукчето да падне, преди Ренае - която беше в стаята в хотел Peninsula Beverly Hills - да вдигне веслото за 400 000 долара (291 000 паунда).

Включително премията на купувача от 27%, роклята бе продадена за 520 000 долара (379 000 паунда).

Когато артикулът беше продаден, Рена подскочи от радост, а след това колабира на пода, когато аукционерът потвърди номера на табелата ѝ.

Преди това тя сподели, че този лот е най-желаният от нея, тъй като това е роклята, с която Даяна е била облечена, когато 18-годишната Рене се е запознала с принцесата в Австралия.

„Тя означава коя е била тя и обгръща добротата, състраданието и хуманитарната дейност, които е проявявала. И като уредник на Музея на принцеса Даяна, чувствам, че това ще затвори целия кръг“, каза Ренае пред HELLO!

„Роклята се превръща в един от емблематичните тоалети на Даяна, тъй като тя я носи при различни поводи – особено по време на посещения в болници и срещи с пациенти, с което демонстрира състрадание и ангажираност към хората в нужда.“

Princess Diana Museum Curator Falls to the Floor After Securing Royal's 'Caring Dress' at Auction for $520K https://t.co/8OSrtsyKyI