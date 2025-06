Принцеса Даяна е използвала кодово име при изработката на емблематичната си сватбена рокля

И зработката на емблематичната сватбена рокля на принцеса Даяна е била строго секретен процес, така че не е изненадващо, че е имало кодово име, пише People.

В опит да запазят тайната си и да елиминират всякаква възможност за изтичане на информация, дизайнерите на сватбени рокли и техният малък, лоялен екип използвали име, което е разкрито в предстоящ документален филм, когато говорили за известната си клиентка или когато тя се обаждала по телефона.

Даяна е била Дебора Корнуол. Фамилията ѝ вероятно е вдъхновена от една от кралските титли, които е получила след брака си с бъдещия крал Чарлз - херцогинята на Корнуол - въпреки че е била по-известна с по-високата си титла - принцеса на Уелс.

По ирония на съдбата, фалшивото ѝ фамилно име ще се свързва по-тясно с бъдещата кралица Камила, която е имала афера с Чарлз по време на брака му с Даяна. Камила избира да използва титлата херцогиня на Корнуол вместо титлата принцеса на Уелс при сватбата си с Чарлз през 2005 г., преди да стане кралица през 2022 г.

Името е разкрито от една от създателките на сватбената рокля на Даяна, Елизабет Емануел, в нов документален филм „Тайните на сватбената рокля на Даяна“ , който ще се излъчи на 28 юни.

„Когато започнахме да се срещаме с Даяна, бяхме много внимателни със сигурността, затова решихме да я наречем Дебора. Нарекохме я Дебора Корнуол. Не е ли странно?“, спомня си Елизабет, която беше част от дизайнерското дуо с тогавашния ѝ съпруг Дейвид Емануел.

Всичко това беше част от сложните планове, които двойката изготви, за да запази в тайна новините за роклята и известната си клиентка.

С надеждата да осуетят любопитните – и понякога натрапчиви – репортери, които се опитваха да научат повече за роклята, двойката наела двама охранители, Бърт и Джим, които се редували да пазят помещенията. Те също така поставяли различни мостри от материали в кофите за боклук, надявайки се да осуетят журналисти, които може би са се изкушили да ровят в боклука. Репортерите също така предлагали на персонала пари в брой, за да разкрие информация за сватбената рокля.

Други предпазни мерки включваха подготовката на втора сватбена рокля, в случай че първата бъде разкрита или нещо се случи с нея. PEOPLE разкри историята зад тази рокля през април 2024 г., когато Елизабет представи завършена версия на нея.

