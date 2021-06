Показват сватбената рокля на принцеса Даяна в Кенсингтън

О т обемната кремава рокля, която принцеса Даяна носеше на сватбата си с принц Чарлз, до прочутите тоалети на британската кралица Елизабет II - изложба в Лондон показва произведенията на любимите дизайнери на британското кралско семейство, съобщи АФП.

Сватбената рокля на Даяна, украсена с перли, пайети и винтидж дантела, е в центъра на изложбата, която отваря врати от четвъртък в двореца Кенсингтън, където живееше покойната вече принцеса.

Роклята е изложена по начин, който да позволи да се покаже 7,62-метровият й шлейф - най-дългият на рокля на кралска сватба.

Take a closer peek at Diana’s wedding dress 👀



It’s going on display at Kensington Palace for the first time in 25 years 👗⬇️



More here: https://t.co/3Pl3TKAp0K pic.twitter.com/05USHTzeSo