Рокля, носена от принцеса Даяна по време на кралска визита в Бахрейн през 1986 г., може да бъде продадена на търг за повече от 100 хил. паунда. Любопитното е, че роклята е дарена на магазин за дрехи втора употреба преди повече от 20 години, от където е купена за 200 паунда, пише вестник "Индипендънт" (Independent).

Копринената рокля в цвят слонова кост на дизайнера Дейвид Емануел е

носена от любимата принцеса на британците по време на кралската ѝ обиколка на страните от Персийския залив

заедно с принц Чарлз.

По-късно роклята е дарена на магазин за дрехи втора употреба от икономката на имение в Херефордшир, което принцесата често посещавала. Роклята е купена от жена, работеща в магазина през 1994 г. за само 200 паунда. Първоначално тя смятала да я носи по време на бал, но това така и не се случило.

Жената осъзнала колко реално струва роклята ѝ едва след като гледала документален филм,

който съдържал кадри от посещението на принцеса Даяна и принц Чарлз в страните от Персийския залив. Роклята трябва да бъде продадена на търг на 10 декември като се очаква окончателната ѝ цена да достигне между 60 и 100 хил. паунда.

