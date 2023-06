Земната кора се деформира странно и скоро ще разберем защо

Н ай-големият континентален разлом на Земята, системата на Източноафриканския разлом (ИАР), е нещо като загадка за геолозите - но ново проучване, съчетаващо компютърни модели с данни от GPS сателити, изглежда е намерило обяснение.

Разломите се дължат на отдалечаване на тектоничните плочи една от друга, което води до разтягане и разкъсване на литосферата (земната кора и горната мантия). Това води до деформации на земната повърхност, обикновено перпендикулярни на движението на плочите.

Тук деформациите са както перпендикулярни, така и успоредни на движението на плочите. Въз основа на наблюденията, които геолозите правят, изглежда, че разломът се дърпа от няколко посоки едновременно.

Триизмерните модели, разработени от авторите на новото изследване, сочат, че тази допълнителна паралелна деформация е резултат от Африканския суперплум - масивно издигане на гореща мантия от дълбините на нашата планета, която пренася топлина към повърхността.

Това издигане на частично разтопена скала се простира от югозападна до североизточна Африка, като по пътя си става все по-плитко, и оформя потока на мантията под него.

