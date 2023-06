Геолози търсят произхода на живота, копаейки под земята

В търсене на отговор за зараждането на живота, за първи път учени направиха сондаж в подводна планина, за да вземат голямо парче от земната мантия. Взетото парче е дълго повече 1 километър.

Зашеметяващото постижение било постигнато чрез сондиране в масива Атлантис - подводна планина, разположена на Средноатлантическия хребет дълбоко под Северния Атлантически океан. Чрез сондаж на мястото, геолозите пробили дупка в планината дълбока 1267 метра и извлекли „впечатляващо“ количество серпентинитни скали – метаморфни скали, които се образуват близо до тектоничните плочи във вътрешността на Земята.

Въпреки революционните открития, това не е най-дълбокият сондаж правен на морското дъно, и технически не е проникнало в мантията на Земята. Вместо това изследователите се възползвали от "тектоничен прозорец" - област, където скалите от мантията били избутани над обичайното им местоположение.

„На повърхността земната мантията е изключително трудна за достъп“, пишат геолози. „Масивът от Атлантис предлага редкия шанс за достъп до него и цялата информация, която носи в себе си, тъй като е съставен от скали от земната мантия, които били издигнати по-близо до повърхността на морското дъно.“

Геолозите се опитват да извлекат части от земната мантията още от 1961 г., когато учени от Project Mohole се опитали да направя сондаж под Тихия океан, за да достигнат региона, където земната кора приключва и започва мантията. За съжаление сондажът стигнал само на 183 м. под морското дъно, преди да потъне и опитът да бъде прекъснат. Последвали редица опити за сондиране в океана, но всички те също завършили без успех.

Станало ясно, че за да могат да изследват парчета от земната мантия, учените трябва да разчитат на скални късове, изхвърлени при вулканични изригвания. Техният недостатък обаче е, че всички тези късове се променят при пътуването си до повърхността.

Геолози, членове на Международната програма за открития в океана започнали мисията си до масива на Атлантис, на борда на научния сондажен кораб JOIDES Resolution, не защото искали да извлекат парче от земната мантията, а защото търсели произхода на живота на Земята. Скалите на масива съдържат оливин и при контакт с водата започва процес, наречен серпентинизация, от който се произвежда водород - основен хранителен източник, нужен за живота на микробите.

Малко след като пуснали сондажа си в разлом на морското дъно, изследователите извадили рекордно голямо парче от скала, намирала се в горната част на мантията.

