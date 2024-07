Земята избухна пред очите на туристи в Йелоустоун

Н ационалният парк Йелоустоун, разположен на върха на супервулкан, който нагрява и подкиселява мрежите от подземни водни резервоари, предлага някои от най-впечатляващите природни забележителности в САЩ.

Но изумителната му красота не е лишена от опасности.

Експлозията, която се случи на 23 юли в 10:19 ч. местно време, показва защо. В геотермалната зона, наречена Biscuit Basin, горещата вода изригна отдолу в по-голям от обичайния взрив близо до басейна Sapphire Pool, северно от Old Faithful.

За щастие никой не е пострадал, но видео, заснето от потребителя на Фейсбук Влада Марч, показва фонтан от материал, който се изстрелва в небето, докато посетителите на парка бягат, за да се скрият.

The Ground Just Exploded in Front of Tourists at Yellowstone. Here's Why https://t.co/6h9ZJZfUUV