Гигантски вируси с древен произход дебнат в горещите извори на Йелоустоун

В бълбукащите свръхкиселинни горещи извори на националния парк Йелоустоун живее странна банда вируси с древен произход. Тъй като термофилите - организми, които се развиват при изгарящи горещи температури - са дълбоко вкоренени в еволюционното "дърво на живота", може би дори е възможно да научим за произхода на живота, като изучаваме тези микроскопични чудаци.

Ако има живот, има голяма вероятност да откриете и вируси, които не могат да се възпроизвеждат без гостоприемник. Това остава вярно и в суровата среда на геотермалните извори на Йелоустоун, където най-разпространената форма на живот е клас едноклетъчни червени водорасли - Cyanidiophyceae.

