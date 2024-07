Туристи вкараха джип в киселинното езеро в парка Йелоустоун

Н е минал ден, без туристи да претърпят нещастие в националния парк Йелоустоун в САЩ.

Последната неприятност се случва, след като петима посетители, които случайно са вкарали своя джип в Полустолетния гейзер - горещо, киселинно езеро, разположено близо до планината Роуинг в парка, между Мамут Хот Спрингс и Норис Джънкшън.

Гейзерът не е активен от 1922 г. насам, когато преживява серия от изригвания, толкова силни, че според съобщенията водата е изхвърлена на повече от 91 метра във въздуха. Въпреки това падането в него не би било приятно преживяване: с температура на водата от около 41 градуса по Целзий, а това би приличало повече на скачане в гореща вана, пълна с оцет, отколкото на приятно потапяне в басейн.

"Автомобилът е бил изцяло потопен под около 2,74 метра в тази гореща, киселинна вода", съобщиха от парка в изявление, публикувано в петък.

Five People Drive Into A Hot Acidic Lake In Yellowstone Parkhttps://t.co/GnpBddv7pS