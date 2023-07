Йелоустоун: Супервулканът, способен да предизвика ядрена зима

В един от магмените резервоари под Йелоустоунската калдера, огромен кратер и супервулкан, се съдържа много повече течна разтопена скала, отколкото учените са смятали досега, сочат нови изследвания, публикувани в Science.

Количеството разтопена скала под даден вулкан помага на изследователите да определят колко близо е той до изригване. Магмата се състои от скали и кристали в различна степен на твърдост; колкото по-разтопена или течна е магмата, толкова по-вероятно е вулканът да изригне.

The supervolcano at Yellowstone National Park has substantially more magma reservoir under the caldera than scientists previously thought, according to new research. https://t.co/kUufD6stdl — ABC News (@ABC) December 3, 2022

Под калдерата на Йелоустоун има два големи резервоара, пълни с магма: единият е на около 5 до 16 км под повърхността, а другият - на 19 до 48 км под земята. Въз основа на предишни изследвания учените са смятали, че по-плиткият резервоар е предимно твърд, със само 5 до 15% разтопена скала.

Но след като използвали мощни суперкомпютри, за да анализират отново съществуващите сеизмични данни от последните 20 години, те смятат, че този дял всъщност е 16 до 20%. Това все още е доста под прага на течната магма, който според учените би предизвикал изригване (около 35 до 50%).

Учените твърдят, че изригване на супервулкана Йелоустоун може да покрие Съединените щати с ядрена зима, тъй като може да освободи десетметров слой разтопена пепел на 1609 км от парка. Освен това изригването би могло да убие около 90 000 души почти веднага.

За щастие, според резултатите от изследването учените стигат до заключението, че е малко вероятно супервулканът Йелоустоун да изригне в близко бъдеще. Така че, въпреки че новите констатации не променят нивото на риск на вулкана, учените твърдят, че вече имат по-точна представа за това, което вече е било там.

The Yellowstone supervolcano is actually not overdue for an eruption https://t.co/fOpwsH8Nue pic.twitter.com/EAxAeDZPNv — Forbes (@Forbes) March 26, 2019

"Това е малко като да получиш нов обектив на стар фотоапарат. Камерата е същата, но сега има по-фина резолюция. Виждате по-ясно", казва Майкъл Поланд, изследовател геофизик пред "Ню Йорк Таймс".

Супервулканът Йелоустоун, разположен в северозападната част на Уайоминг в националния парк Йелоустоун, е един от най-големите вулкани в света. Той е изригвал многократно през последните 2,1 милиона години, включително три мощни изригвания, които засипали околния пейзаж в пепел.

Йелоустоунската калдера, която се простира на 48 на 72 мили ширина, се е образувала по време на едно от тези изригвания преди около 631 000 години.

Районът е под постоянно наблюдение от Геологическата служба на САЩ (USGS) и Обсерваторията на вулкана Йелоустоун, което би трябвало да означава, че по-нататъшните предупредителни знаци се засичат доста по-рано.