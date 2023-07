Земетресение с магнитуд 2,3 по Рихтер, причинено от... фенове на Тейлър Суифт

С еизмолог в Сиатъл регистрира "земетресение" - но виновник за него не е разместването на тектоничните плочи, о, не. Това е "Shake It Off" на Тейлър Суифт.

"Трусът на Суифт", предизвикан от концерт на Тейлър Суифт, е регистриран от сеизмолога Джаки Каплан-Ауербах, съобщава CNN.

Просто вижте какво казват за това сеизмограмите.

"Трусът на Суифт" е имал много ритмичен модел на върхове и спадове, които са били резултат от самата музика, както и от феновете. Сеизмографите измерват движението на Земята, което при земетресенията се причиняват от притискането на тектоничните плочи и освобождаването на огромни количества енергия при триенето им. Земетресението на Суифт, от друга страна, това е Тейлър... Суифт.

