И Тейлър Суифт пострада: Фенове хвърлят предмети по нея (ВИДЕО)

Т ейлър Суифт стана поредният музикант, по когото са хвърляни предмети по време на концерт от турнето ѝ "Eras", а феновете изразиха гнева си от "неуважителната и обидна" тенденция.

Певицата беше забелязана да се крие, когато фенове хвърляха предмети по нея по време на турнето ѝ.

Fans throw bracelets at Taylor Swift at The Eras Tour. pic.twitter.com/pkFDJhCiyf — Pop Crave (@PopCrave) July 10, 2023

В нов видеоклип, споделен в TikTok, се вижда как Тейлър слиза от сцената, докато е заобиколена от охранители. Тълпата побеснява, докато тя минава покрай тях, а феновете ѝ крещят отгоре.

След това някои от тях бяха забелязани да хвърлят предмети по Тейлър, докато екипът ѝ за сигурност се опитва да ги отблъсне. Вижда се как 33-годишната певица се измъква от падащите предмети.

В раздела за коментари, авторът на публикацията обясни: "За да поясня: не съм хвърлял нищо по нея".

Fury as Taylor Swift fans throw objects at her forcing star to cower at concerthttps://t.co/reyKWJTk2E pic.twitter.com/2vzNgCTFKh — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) July 11, 2023

Феновете останаха вбесени от малкото хора, които са проявили "неуважение" към Тейлър, хвърляйки предмети по нея.

Други предположиха, че изпълнителите може да се откажат от турнета, ако подобни инциденти продължават да се случват.

"Откакто се случи този инцидент с #BebeRexhar, тези концерти никога не са били същите. Хвърлянето на предмети по знаменитостите се превърна в ужасна тенденция. Искам да кажа: Какво, за Бога, не е наред с тези идиоти?" - каза един от феновете.

Тейлър все още не е взела отношение по инцидента.

Тя е поредният музикант, който става жертва на тази странна тенденция да е мишена за хвърлени предмети при публична поява. Неотдавна Хари Стайлс и Bebe Rexha бяха ударени в лицето, докато бяха на сцената.

След като сподели снимки на посиненото си око в Instagram, Bebe Rexha предприе драстични мерки, за да се увери, че няма да бъде ударена отново, и беше видяна да носи защитни очила на едно от по-късните си представления.

Ава Макс също беше ударена от посетител по време на един от концертите ѝ, а Дрейк остана шокиран, когато фен хвърли телефон по него по време на шоу в Чикаго. Адел дори отправи остро предупреждение към феновете да спрат да хвърлят предмети по изпълнителите.

Taylor Swift cowers as fans throw objects at her during concert as weird tour trend continues https://t.co/ItWfo334gu pic.twitter.com/YTs7P1vSBy — Crazy News (@CrazyNews4) July 11, 2023

Експерт по взаимоотношенията заяви: "Фендъмът", "екстремният фендъм", в наши дни се подхранва от социалните медии. Може да има нарастващо очакване, че няма граници между феновете и хората, които те обожават и хората, които ходят на концерти, за да гледат, защото те са в социалните медии през цялото време и не се чувства, че са отделни хора.“

"И това кара някои хора да се чувстват в правото си, че могат да правят каквото си искат с тези попзвезди и дори да ги нараняват."